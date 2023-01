Rafael Devers lograría millonaria extensión con Boston

Los fanáticos de Boston Red Sox estaban a la expectativa de poder firmar un gran nombre durante la temporada baja de la Major League Baseball (MLB), y finalmente parecen estar terminando un acuerdo con el dominicano Rafael Devers, su máxima estrella.

Luego de evitar el arbitraje y firmar por un año y US$17.5 millones, la franquicia de Massachusetts y uno de los mejores tercera base de la liga habrían logrado un acuerdo para un nuevo contrato.

Según informó Jeff Passan, periodista de ESPN, la franquicia del Fenway Park y el tercera base parecen haber encontrado campo común con un acuerdo que podría dejar a Devers el resto de su carrera de Grandes Ligas en Boston.

Si bien no hay una palabra oficial aún, “Raffy” y los Red Sox arreglaron un contrato de 11 años y US$331 millones. Este arrancaría a partir del 2024. Los detalles se están finalizando y las pruebas físicas aún no comenzaron, según el mismo reporte.

BREAKING: Star third baseman Rafael Devers and the Boston Red Sox are finalizing an 11-year, $331 million contract, sources familiar with the agreement tell ESPN.



The deal is not done. The physical process hasn't started. But in the end, Devers is expected to remain in Boston.