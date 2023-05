¿Quién es Lonnie Walker IV, el héroe inesperado de los Lakers?

El Juego 4 de la serie de playoffs de la NBA entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors se definió en los últimos segundos, con los Lakers llevándose su tercer triunfo y colocándose a uno de avanzar a las finales del Oeste.

Más allá del buen rendimiento de LeBron James y Anthony Davis, la figura más importante en el cierre del juego fue Lonnie Walker IV, quien anotó 15 puntos en el último cuarto y fue quien desequilibró el partido a favor de los Lakers.

A continuación, te contamos todo acerca de este joven jugador.

Es un jugador de 24 años oriundo de Reading, Pennsylvania. Con la secundaria de su pueblo natal consiguió convertirse en uno de los mejores reclutas del país, uniéndose a los Miami Hurricanes de la ACC.

En tan sólo una campaña con el equipo destacó como su mejor figura ofensiva y decidió presentarse al Draft de la NBA en 2018, siendo escogido en la posición 18 por los San Antonio Spurs. A lo largo de cuatro temporadas creció como jugador bajo el mando de Gregg Popovich, dando un salto de calidad notable en la 2021-22 y luego firmando como agente libre con los Lakers en el verano.

Walker ha jugado en cinco temporadas de la NBA desde su debut en la 2018-19, tardando en asumir un rol de importancia dentro de los Spurs hasta su tercera campaña. Jugando 24 minutos por encuentro, promedió en sus dos años finales con el equipo 11.7 puntos.

En una temporada disputada con los Lakers, sus números terminaron decayendo hacia la segunda mitad del calendario y registró al final de la fase regular una línea de 11.7 puntos con una eficiencia de 36% en triples y del 86% en tiros libres.

La llegada de Walker se dio como un esfuerzo de la gerencia por darle profundidad a los Lakers, trayéndolo por una temporada y $6.5 millones. De cierta manera, su vinculación se dio como una fase de prueba para el joven escolta, ya que no se le garantizó opción para continuar dentro de la organización y será agente libre en 2024.

Lonnie Walker IV has agreed to a one-year contract with the Lakers for the $6.5 million mid-level exception, his agent confirmed to @mcten. pic.twitter.com/KP37ljuUgM