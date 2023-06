Pesas, judo y gimnasia suman 14 medallas para RD en San Salvador 2023

Los deportes de pesas, judo, gimnasia, boxeo y remo sumaron un total de 14 medallas en la tercera jornada en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La cosecha de 14 medallas, incluidas una de oro, cinco de plata y ocho de bronce, elevó a 28 el total de preseas del país, desglosadas en tres de oro, seis de plata y 16 de bronce.

Pesas se alzó con un oro, dos de plata y par de bronce, el judo sumó dos de plata y par de bronce, mientras que gimnasia obtuvo una de plata, el remo aportó un bronce, así como el tenis de mesa, y el boxeo tres de tercer lugar.

La República Dominicana ocupa el séptimo lugar en el medallero general de la cita multideportiva regional.

Pesas

Yudelina Mejía, Daiana Serrano y Fransheska Matías tuvieron una destacada actuación en el torneo de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Mejía, en los 87 kilos femeninos, puso a sonar el himno patrio en su primera presentación en este tipo de evento regional, al adueñarse del oro en el arranque, con 115 kilos, y la plata en el envión, con una alzada de 139 kilogramos.

En el envión, la plata fue para la colombiana Yeinny Geles, quien levantó 105 kilos, y el bronce para Dayana Chirinos, de Venezuela, con 104 kilos.

El oro en el envión lo conquistó la venezolana Chirinos, con 140 kilos, y el bronce para Elizabeth Reyes, de Cuba, con 135 kilos.

Fransheska, en los 76 kilos, se quedó con el bronce al completar un peso de 121 kilogramos en el envión. En el arranque, la dominicana ocupó el cuarto puesto con 93 kilos.

Serrano, en cambio, obtuvo la presea de plata en la prueba 87 kilos, con un movimiento de 125 kilogramos. En el arranque quedó cuarta con 102 kilos. El oro del envión fue para Hellen Escobar, de Colombia (136 kilos) y el bronce para la venezolana Laura Peinado, con 121 kilogramos.

Con las cuatro medallas, pesas suma un total de 13 medallas, incluidas tres de oro, dos de plata y ocho de bronce.

Judo

Robert Florentino y Eiraima Silvestre obtuvieron sendas medallas de plata al caer en la final de sus respectivas categorías en el torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de esta ciudad.

Florentino fue derrotado por ippon en la final -90 kilos, por el cubano Iván Silva, quien ganó la presea dorada. En su primer combate, Robert se impuso ante Carlos Figuereo, de El Salvador, y en la semifinal despachó a Daniel Paz, de Colombia.

Florentino igualó su actuación en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde ganó presea de plata.

Eiraima cayó en la final -78 kilos ante la cubana Kaliema Antomarchi, quien sorprendió a la quisqueyana con un ippon.

Silvestre, quien doblegó en la semifinal a Brenda Olaya, de Colombia, mejoró el bronce que obtuvo en la cita regional de Barranquilla en el 2018.

José Nova, en más de 100 kilos, ganó el bronce al superar en el repechaje a Steven Moore, de Jamaica. En su primer combate, Nova venció por ippon al minuto y 11 segundo (1:11) a Julio Avalos, de El Salvador, y en la semifinal cayó por ippon ante el cubano Andy Granda.

En la categoría más de 78 kilos, Moira Morillo se quedó con el bronce al superar a Gabriela Woods, de Trinidad y Tobago. Durante cuartos de final, Morillo despachó por wazari a los cuatro minutos, a Izayama Marenco, de Nicaragua, y en la semifinal quedó eliminada al acumular tres shidos ante Brigitte Carabali, Colombia.

Gimnasia

Audrys Nin Reyes se colgó la medalla de plata en all around (todo aparato) en las competencias de gimnasia artística en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Nin Reyes obtuvo una calificación de 78.900 para quedarse con el segundo puesto y dar a la gimnasia dominicana su primera presea en este evento regional.

Con su actuación, Audrys supera el metal de bronce obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Barranquilla, Colombia, en el 2018.

La medalla de oro la ganó Diorges Escobar, de Cuba, quien sacó una calificación de 79.10 tras su participación en los cinco aparatos (suelo, salto, arzones, anillas, barras paralelas y barra fija).

La presea de bronce recayó sobre Dilan Jiménez, de Colombia, quien obtuvo una puntuación de 78.150.

En el certamen, el también dominicano Leandro Peña ocupó el décimo lugar con una puntuación de 74.800.

Yamilet Peña, quien tenía previsto tomar parte en all around femenino, no salió a la competencia con la finalidad de preservarse para la jornada de este martes.

Tenis de mesa, bronce en sencillos

Jiaji Wu se quedó con la medalla de bronce en la modalidad de sencillos masculinos del torneo de tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos de El Salvador.

Wu obtuvo el metal de tercer lugar al perder 1 set por 4 ante Brian Afanador, de Puerto Rico, en la semifinal.

El tenimesista dominicano se impuso por 4-0 ante Carlos Ríos, de Venezuela, en los octavos de final, y avanzó a la semifinal con un triunfo 4-2 ante Ángel Naranjo, de Puerto Rico.

Eva Brito quedó fuera de competencia en sencillos femeninos tras caer 2-4 ante Brianna Burgos, de Puerto Rico, en los cuartos de final, mientras que Shari Muñoz, en octavos, fue eliminada 4-1 por Yadira Silva, de México, y Abit Tejada mordió el polvo de la derrota en octavos por 1-4 ante Shemar Britton, de Guyana.

Con la medalla de Jiaji, el tenis de mesa dominicano finalizó su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con dos preseas, ambas de bronce.

Remo

Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez se adjudicaron la medalla de bronce en la modalidad doble par de remos cortos peso ligero masculino de las competencias de remo que se celebran en el Lago Ilopango.

Rodríguez y Vásquez hicieron el mejor tercer tiempo de la prueba, con 6:42.98, en la jornada del remo celebrada este lunes.

El dueto dominicano quedó detrás de Ricardo de la Rosa y Rafael Mejía, de México, que ganaron el oro con marca de 6:29.10, y los venezolanos Luis Ollarves y José Guipe lograron la presea de plata al detener el reloj en 6:35.08.

En otro resultado, Ignacio Vásquez finalizó en la quinta posición en la final A de la especialidad single ligero masculino 2000 metros.

Vásquez, quien avanzó a la final tras obtener el segundo lugar en la ronda clasificatoria, facturó un tiempo de 7:53.68.

El remo continuará este martes, en su penúltima fecha, donde a las 9:15 de la mañana (11:15 AM hora RD) competirán Alfredo Esquea y Juan Esquea en la final de la modalidad par de remos masculinos 2000 metros, en tanto que, Ignacio Vásquez, estará en acción en la disputa por las medallas en single ligero masculino 2000 metros masculinos.

Boxeo lleva tres a la final

Los boxeadores dominicanos Alexis De la Cruz, Junior Alcántara y Cristian Pinales avanzaron a la final del torneo en el boxeo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 que se celebran en esta ciudad.

En la misma jornada, los también dominicanos José De los Santos y Daniel Guzmán perdieron sus peleas y se quedaron con la medalla de bronce de sus respectivas divisiones.

Alcántara fue el primer en subir al cuadrilátero, pero su rival, Jabali Breedy, no se presentó debido a una lesión previa, lo que selló el pase a la final del dominicano en la división de 51 kilos.

De la Cruz, por su parte, despacho por la vía de la decisión unánime, 5-0, al venezolano José Manuel Viafara en los 63.5 kilos, mientras que Cristian Pinales le ganó por 5-0 al cubano Arlen López, un dos veces campeón olímpico en la categoría de 80 kilos.

Voleibol de playa femenino, a final

Las dominicanas Julibeth Payano y Bethania Almánzar consiguieron el derecho de disputar la medalla de oro al derrotar 2 sets por 0 en la semifinal al dueto de Cuba, conformado por Yenifer Rivera y Amanda Armenteros.

El partido finalizó 21-18 y 21- 17 a favor de las quisqueyanas.

Payano y Almánzar medirán fuerzas este martes, a la 1:00 de la tarde (3:00 PM hora RD) ante la pareja boricua integrada por Allanis Navas y María Gonzáles.

Las playeras quisqueyanas extendieron su invicto a 5-0, sin perder un set, tras obtener triunfos 2 sets por 0 ante las representantes de Bermudas, Colombia, Belice, Nicaragua y Cuba, en la semifinal.

El equipo de República Dominicana sobresalió con gran desempeño, habilidad y un gran empuje ofensivo y defensivo para asegurar la presea de plata.

Baloncesto femenino

El equipo nacional femenino se situó en la semifinal del torneo de baloncesto al derrotar 76 por 69 al combinado de México en la jornada de San Salvador 2023.

Esmery Martínez y Cesarina Capellán anotaron 18 puntos cada una, mientras que la veterana Yohanna Morton aportó 13 tantos con siete asistencia en el triunfo de la tropa quisqueyana.

El quinteto quisqueyano, que se mantiene invicto con 3-0, esperará el rival al enfrentará al concluir el programa.

La primera semifinal, en la que estará el equipo dominicano está pautada para celebrarse este martes a las 5:00 de la tarde (7:00 PM hora RD).

Por México, Anisa Jeffries anotó 13 puntos, seguida por Carmen González, con 12 unidades; Diana Armas logró 10, y Paulina Rodríguez finalizó con nueve tantos.

El equipo dominicano tiró para un 41.0 por ciento de campo (29 de 71), mientras que las mexicanas acertaron 22 lances de 73 intentos al canasto, para un 30 por ciento.

Las criollas dominaron 54-45 los rebotes, mientras que las mexicanas ganaron 16-10 los rebotes, así como 21-18 las asistencias.

Los parciales quedaron 19-14, 17-11, 18-22 y 22-22 a favor de las quisqueyanas, que se fueron al medio tiempo 36-26.

Balonmano femenino a semifinal

El equipo femenino de balonmano derrotó 30 goles por 28 a la representación de México para colocarse en la semifinal del torneo de de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Con el triunfo, las quisqueyanas extendieron a 3-0 su invicto y jugarán la semifinal el miércoles ante el seleccionado de Cuba.

La primera mitad terminó empate 14-14 y el segundo parcial el equipo dominicano lo ganó 16-14, en un cerrado duelo todo el trayecto.

Crisleidy Hernández y Florquidea Puello anotaron seis goles cada una por el conjunto dominicano, que también contó con el aporte de Yojavel Brito, con cinco tantos, así como Mariela Andino y Annerys Cabrera, que terminaron con tres goles cada una.

Por México, Nashely Jaramillo y Gemma Leal anotaron seis goles por cabeza, en tanto que Laura Morales, Debanhy Arriaga e Itzel Aguirre aportaron cuatro cada una.