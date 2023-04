Padres podrían dejar ir a Juan Soto para ir por Shohei Ohtani

Los Padres de San Diego es actualmente uno de los equipos con mayor poder económico, algo demostrado con los contratos a Manny Machado, Xander Bogaerts y Fernando Tatis Jr: además, con la labor en primera instancia de ofrecerle una extensión al dominicano Juan Soto; una de las promesas de la organización.

No obstante, el bajo rendimiento de Soto en la presente campaña, está llevando a AJ Peller y compañía a pensar seriamente si el jardinero sería una buena opción de cara al futuro. Asimismo, también surgió la idea de pujar por Shohei Ohtani, quien será el más deseado de la agencia libre.

Ohtani, considerado el mejor jugador de todo el beisbol por su facilidad para lanzar y batear a un nivel muy alto, le permitirá buscar un contrato histórico para este deporte; el cual está valorado en $500 o más millones de dólares.

Según señaló Bob Nightengale de USA Today y el reportero dominicano Héctor Gómez, la directiva de los “Frailes” pudiera cambiar a Juan Soto para recibir una buena cantidad de prospectos y reservarse la cartera para seducir al asiático.

“Los Padres planean estar en una fuerte búsqueda del agente libre Shohei Ohtani y si lo consiguen Soto podría ser el canjeado, dándose cuenta de que probablemente no podrían cumplir con las demandas de su contrato después de haber rechazado $440 millones de los Nacionales”, comentó Bob Nightengale.

The San Diego #Padres are just getting started.

In nine months: They will be in strong pursuit of free agent Shohei Ohtani.

In the next two years, they will try to sign Juan Soto to a contract before he hits free agency.