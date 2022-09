Operación de Fernando Tatis Jr. en el hombro fue un éxito

Los Padres de San Diego oficializan este miércoles la operación de Fernando Tatis Jr. en el labrum de su hombro izquierdo. Así lo confirmó Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune.

«Fernando Tatis Jr. tuvo una cirugía exitosa hoy para reparar el labrum en su hombro izquierdo. El procedimiento fue realizado por el Dr. Neal ElAttrache en Los Ángeles», informó la franquicia, quien ahora iniciará un nuevo proceso de rehabilitación.

And it happened:



From Padres: Fernando Tatis Jr. had successful surgery today to repair the labrum in his left shoulder. The procedure was performed by Dr. Neal ElAttrache in Los Angeles.