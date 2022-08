Le diagnostican enfermedad a Tatis Jr. y tendrá que posponer su operación

Los Padres de San Diego anunciaron este martes que Fernando Tatis Jr. está enfermo y que su cirugía de hombro deberá ser postergada. Un anuncio que sorprendió a muchos dada la premura del combinado de San Diego Padres de que el pelotero se operara el hombro izquierdo en medio de los 80 juegos de sanción que le dio la MLB por violar la política de abuso de sustancias.

«Los Padres dicen que la cirugía de hombro de Fernando Tatis Jr. se pospuso debido a una enfermedad no relacionada con covid. Se proporcionará una actualización cuando se reprograme la cirugía», publicó Dennis Lin, del portal The Athletic.

The Padres say Fernando Tatis Jr.’s shoulder surgery was postponed due to a non-COVID-related illness (strep throat/fever). An update will be provided when the surgery is rescheduled.