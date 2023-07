O&M FC derrota un gol por cero a Club Atlético Pantoja

O&M FC derrotó un gol por cero a Club Atlético Pantoja en partido correspondiente a la jornada cuatro que se adelantó por los compromisos que tendrán los universitarios en la venidera Caribbean Club Shield 2023.

La primera mitad fue muy entretenida, a pesar de la persistente llovizna que cayó durante los primeros cuarenta cinco minutos.

Los locales intentaron jugar desde la tenencia, pero se vieron limitados por la idea estratégica de los omeyanos con el uso de Yoan Melo como extremo izquierdo para que generara duelos con el lateral derecho Jeremy Báez y privarlo de sus constantes proyecciones.

O&M no encontró el camino del juego ofensivo. Pero pudo aguantar bien la movilidad y rapidez de los atacantes guerreros como Herard Frantzety, Luis Espinal y Ronaldo Vásquez. Con empate a cero gol, se fueron al descanso.

El trámite del segundo tiempo fue de mucha lucha producto de las fricciones y la necesidad de ambos equipos de sumar puntos.



O&M suma cuatro puntos

Sobre el minuto 60 una acción por la derecha fue aprovechada por el cubano Arichell Hernández que definió de primera para gritar el único gol de la noche. Con este triunfo O&M suma cuatro puntos y vuelve a ganar después de siete partidos.

Jornada tres desde el viernes:

La jornada tres se jugará desde el próximo viernes con un vibrante partido que tendrá de protagonista a dos de los tres líderes de la Liguilla.

Así se jugará:



Cibao FC VS Atl Vega, Real Viernes 7 PM

O&M vs Moca FC, Sábado 6 PM

C.A. Pantoja vs Atlántico, Domingo 6 PM