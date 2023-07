¡Oficial! Lionel Messi fue presentado con el Inter de Miami

¡La espera en Miami terminó! Lionel Messi recibió la bienvenida de fanáticos y directivos del Inter de Miami en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale como nuevo miembro de la plantilla de la franquicia que hace vida en la Major League Soccer.

La presentación del astro argentino inició con una ceremonia donde Jorge Más y David Beckham, propietarios del equipo, dieron unas palabras, al igual que Sergio Busquets, quien también firmó con el elenco del sur de la Florida.

Acto seguido, Lionel Messi hizo acto de presencia al ritmo de The World Is Yours To Take, versión del rapero estadounidense Lil Wayne del tema Everybody Wants To Rule The World, del dúo Tears For Fears. Asimismo, se le hizo entrega de su camiseta con el dorsal 10.

El delantero campeón del mundo con Argentina afirmó sentirse «muy ilusionado, muy feliz» de llegar a Miami: «quiero dar las gracias a Jorge (Más), José (Más) y David (Beckham) por el recibimiento y el cariño de estos días».

«Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de competir, de ayudar al club a que siga creciendo», declaró el exfutbolista del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. De igual forma, afirmó que, junto a sus compañeros, va a dar «siempre lo máximo para conseguir todos los objetivos».

«No tengo dudas de que la vamos a pasar bien y vamos a hacer cosas muy lindas», cerró el 10, al mismo tiempo que grandes personalidades le daban la bienvenida, como es el caso de Stephen Curry, Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra, Mau & Ricky y el alcalde de la ciudad Francis Suárez.