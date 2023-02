Nueve jugadores de béisbol que se declararon homosexuales

Al igual que otros deportes, la homofobia todavía prevalece en el béisbol. Aunque se han tomado medidas para apoyar a la comunidad LGBTQ, en las esferas del diamante, a diferencias de otros deportes, aún es muy poco o nada los avances en cuanto a la aceptación de los jugadores homosexuales.

En MLB, los jugadores regularmente reciben insultos homofóbicos en los juegos. Asimismo, incidentes como el del locutor de los Rojos de Cincinatti, Thom Brennaman, entre algunos, también demuestran la poca apertura al tema.

En el béisbol profesional, los jugadores valientes que se declararon homosexuales en público son principalmente de ligas menores. A esta lista se sumó este fin de semana el dominicano Anderson Comas, jardinero y lanzador dominicano de 23 años perteneciente a los Medias Blancas de Chicago.

El pelotero nacido en San Cristobal, con cinco temporadas en las Ligas Menores de esta organización, habló abiertamente de su orientación sexual en un post en su cuenta en Instagram.

«Tal vez esto solo sea un saliendo del closet. Pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños. Quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas. Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso. Me preocupo por los demas, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona. Soy un jugador profesional de béisbol, es lo mejor que me ha pasado. Ser Gay no me ha impedido lograr mis sueños», escribió el dominicano Comas.

Jugadores de béisbol que se declararon homosexuales

La presión para aceptar a los jugadores homosexuales en el béisbol puede ser la razón por la que los jugadores homosexuales que se declaran homosexuales antes o después de la jubilación tienen una carrera corta.

Ahora, echemos un vistazo a los jugadores de béisbol que se declararon homosexuales durante o después de su carrera como jugador.

Matt Barker

Matt Barker, en ese entonces, era considerado un prodigio del béisbol en la escuela secundaria. Más tarde, los Rockies de Colorado lo seleccionaron como la 46ª selección.

Sin embargo, el club quería que completara sus estudios universitarios. Pero el equipo universitario lo pateó y no fue reclutado más tarde.

Actualmente, juega en la Liga Nacional de Béisbol para Adultos con los Denver Browns como segunda base. Más tarde, reveló su identidad como gay durante una entrevista con SB Nation.

Decidió unirse a los Browns porque el equipo ya sabía que era gay y no era un problema para el equipo.

Ryan Jordan Santana

Ryan Santana jugó béisbol profesional en Australia para los Golden Dodgers.

Estudió en la universidad privada Christain University Azusa Pacific, cuya política prohíbe particularmente a los homosexuales.

Además, Santan llegó a los titulares después de declararse gay frente a su madre y compañeros de equipo mientras filmaba This Is Life, un documental de TLC en 2017.

Más tarde, se retiró de jugar béisbol y se unió al club de softbol gay en Phoneix. Aunque, Santan siempre lo había planeado después de declararse gay. No jugará béisbol.

John Dillinger

Los piratas seleccionaron a John Dillinger en 1992. A lo largo de su carrera profesional, jugó entre cinco equipos en ligas menores durante 11 años.

Dillinger le contó a Outsports en 2012 sobre su sexualidad. Sin embargo, Dillinger también menciona que no tenía la intención de contárselo a sus compañeros de equipo después de escuchar insultos homosexuales.

Asimismo, en 2007 solo les dijo a sus familiares sobre salir con un hombre. Más tarde, entabló una relación con Gregory Fisher.

Además, el ex propietario de los Piratas de Pittsburgh, Kevin McClatchy, lo inspiró a declararse gay públicamente.

Tyler Dunnington

Tyler Dunnington es un lanzador retirado de un equipo de ligas menores afiliado a los Cardenales de San Luis. Fue seleccionado en el draft de la MLB de 2014 como la selección número 28 en general.

Pero solo un año después de su carrera profesional, Dunnington se retiró del béisbol. No había revelado su sexualidad a ningún compañero de equipo ni al público antes de retirarse.

Más tarde, en una entrevista con SB Nation Outsports, menciona haber escuchado insultos contra los homosexuales por parte de sus compañeros de equipo en el vestuario, o que los juegos parecían tener un cuchillo en el corazón.

Jason Brunch

Jason Brunch jugó para cuatro equipos diferentes afiliados a la franquicia de la MLB. Comenzó su carrera en 2008 antes de retirarse en 2008.

Desde su infancia, su madre siempre le dijo que nunca contesta si nadie hace una pregunta. Más tarde, creció con el mismo mantra.

Aunque les contó sobre su sexualidad a sus compañeros de equipo, no salió públicamente hasta 2015 para entrevistarse con Outsports.

Además, Brunch también menciona que debería haber revelado su orientación sexual en sus días de juego.

En su carrera como jugador, salió con hombres en todos los equipos durante 6 años en las ligas menores. Después de retirarse del béisbol, se graduó en derecho.

Más tarde, en 2012, Brunch conoció a Drew Raines, el socio actual.

David Densen

David Denson es un jugador de béisbol estadounidense retirado. Además, jugó para los Cerveceros de Milwaukee como jardinero y primera base en las ligas menores.

Los Cerveceros de Milwaukee seleccionaron a Densen en el draft de la MLB de 2013 como la 15ª selección general. Sin embargo, en las dos primeras temporadas, jugó para Wisconsin Timber Rattlers.

Más tarde, en la temporada 2015, interpretó a Helena Brewers. La próxima temporada regresando a Wisconsin, Densen jugó como jardinero.

Además, en 2015, Densen reveló su sexualidad a sus compañeros de equipo de Wisconsin. Se alegró de ver el apoyo de sus compañeros de equipo.

Más tarde, en agosto de 2015, Billy Bean ayudó a Densen a ponerse en contacto con el Milwaukee Journal Sentinel para declarar su homosexualidad públicamente.

Además, más tarde se convirtió en el primer jugador afiliado de Grandes Ligas y el segundo jugador de béisbol profesional activo en declararse gay públicamente.

En 2017, David Densen, a la edad de 22 años, se retiró sorprendentemente del béisbol. También mencionó que su decisión no se vio afectada por ningún anuncio en el pasado sobre su homosexualidad.

Sean Conroy

Sean Conroy es un jugador de béisbol profesional retirado. Jugó para Sonoma Stompers en la liga menor.

Además, es el primer jugador de béisbol que se declara gay públicamente. El 25 de junio de 2013, durante un combate de la noche del orgullo en su debut, Conroy anunció su sexualidad.

En el juego histórico, lanzó todo el juego, logrando ponchar a 11 bateadores. Esa temporada, Conroy terminó la temporada con un récord de 5-3.

A los 16 años, Conroy les contó por primera vez a sus padres sobre su sexualidad. Sus compañeros de equipo de la escuela secundaria y la universidad también lo sabían.

Durante la firma de su contrato, Stompers no sabía de su orientación sexual. Pero finalmente se lo contó a sus compañeros de equipo y al dueño después de su llegada.

El equipo apoyó totalmente a Conroy, y durante el memorable juego, todos usaron calcetines de arcoíris.

Más tarde, el cuadro de mando de inicio histórico firmado por todos sus compañeros, su camiseta, apareció en el Salón de la Fama.

Asimismo, después de enterarse de que es el único beisbolista profesional que se ha manifestado públicamente, se sorprendió.

Conroy también mencionó haber escuchado muchos lenguajes homofóbicos durante su carrera, y la razón principal por la que salió del armario es educar a la gente.

En 2017, solo dos años después de su carrera profesional, Conroy se retiró del béisbol.

Billy Bean

Billy Bean es el segundo jugador de la MLB que se declara gay públicamente. En 1986, el draft de la MLB, Bean, fue seleccionado por los Detroit Tigers en la cuarta ronda.

De 1987 a 1995, fue jardinero de equipos de Grandes Ligas como Tigres, Dodgers y Padres durante su carrera profesional.

Sin embargo, reveló su sexualidad sólo cuatro años después de su retiro en 1999. Anunció su sexualidad en una entrevista con Miami Herald.

Pero le dijo a sus padres durante su tiempo en Padres. Además, estuvo en una relación con mujeres antes. Se casó con Loyola Marymount, pero se divorciaron 3 años después.

Además, Bean también mencionó que tenía 28 años cuando tenía su primera experiencia sexual con un chico.

Posteriormente se juntó con Efraín Veiga, quien fuera fundador del restaurante Yuca. Vivieron juntos en Miami Beach, pero se separaron en 2008 después de 13 años de relación.

Desde que se declaró gay, Bean está alzando activamente su voz por los derechos LGBTQ, principalmente en los deportes.

Glenn Burke

Glenn Lawrance Burke es un jugador retirado de Grandes Ligas.

Durante su carrera temprana de 1976 a 1978, fue considerado una estrella talentosa jugando para Los Angeles Dodgers. También comenzó en la Serie Mundial de 1977.

Pero la lesión afectó su carrera. Más tarde, jugó Oakland Athletics antes de retirarse en 1980.

Además, es el primer jugador de la MLB en revelar su sexualidad. Sin embargo, no salió en los medios. Pero les dijo a sus compañeros y dueños de los Dodgers que es gay.

Fue sólo en 1982 cuando hizo un anuncio público como artículos gay emitidos por la revista deportiva Inside.

Más tarde, después de unirse a Oakland, fue maltratado. Burke les dijo a los jugadores que dudaban en tomar una ducha con él. También dijo que el gerente era homofóbico.

A Burke también se le reconoce el mérito de haber inventado los cinco. ESPN transmitió The High Five cubriendo cada detalle del evento y cómo se inventó.

Incluso después de la jubilación, compitió activamente en eventos deportivos. Burke participó en juegos gay, 1982 en pista y béisbol en 1986.

Además, en 1982 ganó medallas en 100 y 200 metros en los primeros juegos gay de la historia.

Sin embargo, tuvo problemas con las drogas y dio positivo en la prueba del VIH-SIDA. Más tarde, murió de SIDA en 1985, a los 42 años.

Más tarde, en 2013, fue incluido en el Salón de la fama del Deporte Nacional Gay y Lésbico en primera clase.

Asimismo, se publican muchos libros relacionados con su biografía.

Otros nombres notables