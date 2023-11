Nelson Cruz tiene ofertas para continuar como gerente de la Selección Dominicana

Nelson Cruz iniciará la ruta hacia su retiro durante la noche de este jueves 2 de noviembre cuando se vista con Gigantes del Cibao para enfrentar a los Tigres del Licey en el primero de los cinco partidos que disputará en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Más temprano, Cruz anunció a Adam Jones en una entrevista que realizara en su podcast que tras los cinco juegos que disputará en República Dominicana, se retirará como jugador activo. Más tarde, confirmó a Enrique Rojas de ESPN Digital la información, así como que la decisión ya había sido tomada desde antes de iniciar la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

“Ya tenía el plan de irme después de la última temporada, sin importar lo que pasara. Lamentablemente las cosas no terminaron como yo quería, pero los resultados no impactaron mi decisión. Tenía un par de años preparándome para el retiro”, dijo Cruz a Rojas a través de una llamada telefónica.

Adicionalmente, Cruz le confirmó a Enrique Rojas que ha mantenido conversaciones con la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) para regresar como gerente de la Selección Dominicana de Béisbol para el Clásico Mundial del 2026, pero hasta el momento, nada se ha formalizado.

“Ha habido conversaciones”, dijo Cruz. Añadió que a pesar de que sigue trabajando con la federación, aún no ha concretizado su permanencia como el gerente general del equipo quisqueyano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. “No hay nada concreto, pero la federación me quiere y a mí me gustaría intentarlo otra vez. Pero no tenemos un acuerdo definitivo todavía”.

De forma adicional, una fuente reportó a ESPN Digital que MLB le extendió una oferta de trabajo a Nelson Cruz. De acuerdo con la fuente, la oficina del comisionado de Grandes Ligas quiere a Cruz para un trabajo de campo, enfocado en República Dominicana y América Latina.

Al cuestionarlo durante un encuentro con la prensa sobre su futuro cuando termine de jugar, Cruz apuntó a que tiene varios planes, pero que por el momento iba a disfrutar de la oportunidad de volver a jugar en LIDOM y de compartir tiempo con su familia, pero que en el futuro anunciará cuál será su próximo paso profesional.

Al mismo tiempo, Cruz indicó que le ofrecieron participar como accionista en uno de los equipos de Baseball United, pero que, por el momento, no se siente listo para asumir dicho reto profesional.

Fuente: ESPN