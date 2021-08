NBA: Cambio de tres entre LA Clippers y Memphis Grizzlies

De acuerdo a lo reportado por Adrian Wojnarowski de ESPN, los Grizzlies mandan a Eric Bledsoe a los Clippers, a cambio de Rajon Rondo, Patrick Beverley y Daniel Oturu

Estados Unidos.- La noche del domingo NBA trajo una inesperada noticia: de acuerdo a lo reportado por Adrian Wojnarowski de ESPN, Clippers y Grizzlies han cerrado a un acuerdo que involucra el traspaso de tres bases de renombre. Memphis estará enviando a Eric Bledsoe (incorporado vía Pelicans en este mercado) a la franquicia angelina y a cambio recibirá a Rajon Rondo, Patrick Beverley y Daniel Oturu.

Bledsoe regresa a los Clippers luego de haber pasado sus primeras tres temporadas NBA (2010 a 2013) en dicho equipo, promediando 6.7 puntos y 3 asistencias en 197 partidos. El ex Kentucky no tuvo un buen año en New Orleans (12.2 puntos, 3.8 asistencias, 42% de campo) y peleará la titularidad con Reggie Jackson, quien hoy pareciera tener la ventaja en esa eventual disputa tras sus destacados Playoffs 2021.

Por el lado de Memphis, no debería extrañar si terminan moviendo a Beverley y/o Rondo antes de que lleguen a debutar, tal como hicieron con Bledsoe. Los contratos de Rondo (7.5 millones) y Beverley (14.3 millones) terminan al finalizar la 2021-2022, por lo que no debería ser imposible canjear a alguno de los dos, si es que optan por esa ruta.

Rondo promedió 5.4 puntos y 4.4 asistencias en la 2020-2021, pasando 27 partidos con los Hawks y 18 con los Clippers. Beverley tuvo una media de 7.5 puntos y 2.1 asistencias en sus 37 encuentros con los Clippers.

Más allá de lo deportivo, también hay implicancias importantes en lo económico, sobre todo para los Clippers: el movimiento los lleva a ahorrarse 30 millones en pago de impuestos salariales, mientras que además crean una excepción comercial por 8.3 millones, la cual les podría ser útil en un movimiento futuro.