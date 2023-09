Mike Trout: “Ha sido duro para mí”, al hablar de las lesiones en 2023

Estados Unidos. -La estrella Mike Trout no pudo contener sus emociones, al describir durante la sesión con los medios de comunicación, cómo se siente volver a vivir otra temporada que terminó prematuramente debido a una lesión.

Trout, de pie frente a su casillero antes de la derrota de los Angelinos el lunes por 5-1 ante los Rangers, fue movido a la lista de lesionados de 60 días el domingo, debido a una fractura en un hueso de la mano izquierda, poniendo así fin oficialmente a su campaña. Trout sufrió la fractura al hacer un swing el 3 de julio, se sometió a una cirugía el 5 de julio y regresó el 22 de agosto, sólo para sufrir un revés en ese juego porque trató de regresar demasiado pronto a la acción.

“Es frustrante”, dijo Trout, mientras intentaba contener las lágrimas. “Ahora estoy mejor. Pero quería volver. Es duro. Ha sido duro para mí, sí”.

Trout, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y 11 veces convocado al Juego de Estrellas, se vio limitado a 82 encuentros esta campaña después de jugar en 119 el año pasado y 36 en el 2021. El jugador de 32 años también se encontró en medio de rumores de cambio hace dos semanas, cuando un informe de USA Today indicó que los Angelinos estarían abiertos a canjearlo, si él quisiera irse a otro lado porque el club no ha llegado a la postemporada desde el 2014.

Mike Trout y su acuerdo de 12 años

Trout, quien firmó un acuerdo de 12 años y US$426.5 millones antes de la temporada del 2019, sigue bajo contrato hasta el final del 2030, ganando US$37.1 millones anuales. Tiene una cláusula que le permite vetar cualquier cambio. Dijo que se reúne con la directiva y el propietario del club cada temporada muerta, pero espera estar de regreso con los Angelinos la próxima temporada.

“Paso por esto todos los años”, aclaró Trout. “Son conversaciones privadas que tengo con el propietario Arte Moreno y el presidente del equipo John Carpino. Estoy haciendo lo mismo que he hecho los últimos 13 años. Ir a la temporada baja, despejar mi mente, prepararme para la primavera y vestir el uniforme de los Angelinos”.

A Trout, sin embargo, se le pidió que aclarara lo que quería decir y si había alguna posibilidad de que renunciara a su cláusula de no ser cambiado. No dijo explícitamente que no quiere ser canjeado, pero repitió que no espera que su estatus cambie este invierno.

“Me quedan siete años de contrato”, siguió el cañonero. “Hay mucha especulación por ahí. Y como dije, vengo cada año, me siento dos o tres semanas, disfruto de la familia, despejo mi mente y luego tengo conversaciones con la oficina cada temporada muerta. Nada ha cambiado”.

Trout calificó su fractura del hamate como la lesión más frustrante de su carrera, porque fue un accidente. Dijo que contrató a especialistas en el invierno para ayudarle a mantener su cuerpo en forma durante toda la temporada y que todo iba según lo planeado, hasta que se produjo la fractura haciendo un swing en Petco Park.

El elemento vital de Trout

“Fue lo más difícil”, confesó Trout. “Es mi mano. Usas las manos para todo cuando haces swing. Hice todo lo que pude para volver lo más rápido que pude. Puede que me haya precipitado un poco. Pero quería estar ahí afuera con mis compañeros”.

Con los Angelinos terminando su octava temporada consecutiva con récord perdedor, una marca para el club, también hay incertidumbre con respecto a la directiva y la situación del manager Phil Nevin. El gerente general Perry Minasian sigue bajo contrato hasta la próxima campaña. Nevin firmó un contrato de un año después de la temporada pasada.

Se le preguntó a Trout si cree que la oficina puede construir un equipo ganador. Señaló el núcleo joven del club, que incluye al primera base Nolan Schanuel, al campocorto Zach Neto y al receptor Logan O’Hoppe.

“Tenemos un montón de muchachos jóvenes que llegaron”, dijo Trout. “Y si miras lo que ha pasado a lo largo del año, no lo ves. Quiero decir, en abril, cuando nosotros estábamos aquí en las Grandes Ligas, nuestro primera base estaba tomando turnos a nivel universitario. Pero podría repasar todo el roster”.

También expresó lo mucho que disfruta jugar para Nevin, quien es considerado un manager de jugadores.

“Me encanta Phil, me encanta jugar para Phil”, aseguró Trout. “Él cuida de sus muchachos. Sabes que quiere lo mejor para el equipo. Y eso fue otra cosa (mala) de no poder estar ahí fuera, porque sé lo mucho que se preocupa por nosotros”.