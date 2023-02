Miguel Sanó se pronuncia luego del crimen de su padre

Este lunes 13 de febrero fue noticia que el padre del grandeliga Miguel Sanó estuvo involucrado en el asesinato de su expareja en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Horas después, el pelotero se pronunció acerca esta situación sumamente delicada.

La víctima, Yahaira Henderson fue abatida a disparos a manos de Ricardo Sanó, padre biológico del pelotero que jugó hasta 2022 con los Mellizos de Minnesota. Además, también quedaron heridas dos personas que estaban en la calle.

A través de un comunicado, Sanó se pronunció al respecto, dejando claro ciertos puntos y además lamentando lo ocurrido la noche del 12 de febrero.

«He estado en los Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general. Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi mamá (Sanó), el cual no me crió cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación. La persona que me crió como si fuera mi padre biológico es Franscico Ernesto Soriano. Envío mis pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias. No tengo más comentarios«, publicó Miguel Sanó.

El pelotero deja claro que si, es su padre biológico, pero que no tiene el apellido «Sanó» y que nunca veló por él, por lo que deja a atender que en la actualidad no tienen vínculos, ni relación.

Por otro lado, se dice que Ricardo Sanó se habría quitado la vida luego de matar a su ex-pareja. Sin embargo, esto no está confirmado.