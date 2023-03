MLB calificó a Manny Machado como mejor jugador latino del 2023

Manny Machado de los Padres de San Diego es el número 5 y el primero entre los latinos, de los 100 mejores jugadores que presenta MLB Network para la temporada 2023. En el número uno figura el japonés Shohei Ohtani, lanzador y bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles y cierra la lista Giancarlo Stanton de los Yanquis de Nueva York.

Machado expresó su intención de rescindir su contrato después de esta temporada. Un sentimiento que quedó en silencio cuando los Padres lo firmaron con una extensión masiva de once años y 350 millones de dólares. El dominicano se enfrenta a una retador 2023 donde aspira, entre varios objetivos, llegar a los 300 jonrones en su carrera, ya que solo le faltan 17 en este momento.

Otros dominicanos en el listado de los 100 mejores de la MLB 2023 son José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland en el número 8; Juan Soto de los Padres de San Diego, 12, seguido por el lanzador Sandy Alcántara de los Marlins de Miami en el 13; Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, 16.

Asimismo, Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto en el lugar 18; Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston en el lugar 19; Fernando Tatis Jr., Padres de San Diego, 26; Emmanuel Clase, Guardianes, 52; Wander Franco de los Rays de Tampa 58 y en el 59 está Willy Adames, de los Cerveceros de Milwaukee.

La lista de dominicanos también la integran Jeremy Peña de los Astros de Houston está en el lugar 64; Luis Castillo de Seattle, 67; Cristian Javier de Houston, 80; Teoscar Hernández de Seattle, 83; Eloy Jiménez y Medias Blancas, 87.

