Manny Machado firma extensión de 350 millones por 11 años

El dominicano Manny Machado y los Padres de San Diego están finalizando una extensión de contrato de 11 años y $350 millones, según informaron fuentes familiarizadas con el acuerdo. Así, el dominicano, que ayudó a cambiar la franquicia, se quedará mientras los Padres en ascenso buscan su primer campeonato.

Según informa Jeff Passan, reconocido insider de la MLB para ESPN, Manny Machado no abandonará California en varios años. El dominicano se sentó a negociar con San Diego Padres para pactar este lucrativo y extenso vínculo.

De esta manera, Padres y Machado concretaron una extensión de contrato por 11 temporadas a cambio de $350 millones de dólares. «Machado ayudó a cambiar la franquicia. Se quedará mientras los ascendentes Padres buscan su primer campeonato», afirma Passan.

BREAKING: Star third baseman Manny Machado and the San Diego Padres are finalizing an 11-year, $350 million contract extension, sources familiar with the deal tell ESPN. Machado helped turn around the franchise. He'll stay as the ascendant Padres seek their first championship.