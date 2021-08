Luis Mejía Oviedo: "Dios le paga a sus hijos cuando obran bien"

El presidente de Centro Caribe Sports y miembro del COI, Luis Mejía, fue el invitado de este lunes 30 de agosto en Revista Deportiva por CDN Deportes.

Santo Domingo - Luis Mejía Oviedo, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, presidente actual de Centro Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que estar en la ceremonia para entrega de medallas a los atletas dominicanos es un premio de Dios.

Al responder la pregunta realizada por Frank Camilo sobre como Dio lo coloca para que fuera protagonista sin ser ya presidente del COD y su respuesta fue: "Dios le paga a sus hijos cuando obran bien".

Durante Tokio 2020 él fue quien entregó la medalla de Plata a Marileidy Paulino en atletismo y la medalla de bronce de Crismery Santana en Pesas.

Aseguró que en los Juegos Olímpicos estuvo al servicio de la dirigencia del Comité Olímpico Dominicano.

"Tengo que decir que allá estuve al servicio del COD y de nuestro presidente Acosta y nos llevamos bien", señaló Luisín.

Además expresó lo difícil del trabajo en el lugar de los hechos ya que, según Mejía, una cosa es estar aquí esperando resultados y otra cosa estar allá organizando.

"Me tocó premiar y eso compensa el trabajo que uno está haciendo", puntualizó sobre ese honor.

"Me tocó por la gracia de Dios premiar a los atletas, pero ya las fotos y demás con ellos ya no me toca a mí", dejando saber que eso le toca a las nuevas autoridades de COLIMDO y MIDEREC.

La dimensión de ser miembro de Comité Olimpico Internacional (COI)

También señaló que todavía no se conoce la dimensión que es tener un miembro del Comité Olímpico Internacional.

"Eso es un mérito que todavía nos falta conocer la dimensión de eso, pero no seré yo quien haga eso, lo que puedo decir que estamos satisfechos", expresó.

Luis Mejía dejó claro que está complacido de que el COD está bien, que logró su resultado y que esta administración está cosechando esos logros.

"Esta administración trabajó para eso, yo trabajé para eso, no pierdo tiempo en que si fui yo o si fue el otro, fue el Comité Olímpico Dominicano", enfatizó Mejía Oviedo.

Luis Mejía Oviedo y lo estricto de la ceremonia de premiación en Juegos Olímpicos

Luis Mejía Oviedo recordó lo estricto que es el protocolo de la ceremonia de premiación en unos juegos olímpicos.

"Es una ceremonia muy ensayada, me estaba chequiando y si cometía un error no me ponían más", recordó Luisín.

Reveló que antes debió enviar un mensaje de voz con la pronunciación correcta de su nombre un mes antes de los juegos.

Luis Mejía Oviedo fue entrevistado en el programa Revista Deportiva este lunes por Frank Camilo, Manuel Acevedo y Danny Bryant.

El programa se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 pm en su nuevo formato.