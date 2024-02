Luis Gil tiene en sus planes mantener su nivel con los Yankees

“Bueno los primeros días me enfoqué en estar saludable y ahorita estamos trabajando también en lo que es el cambio de velocidad. Yo lo tenía, pero tenía como miedo a tirarlo pensando que me salga mal y eso, pero gracias a Dios, ahora tengo toda la confianza de tener ese otro picheo secundario”

Sobre el plan de trabajo, el mánager de los Yankees nos explicó que no existen restricciones para Luis Gil, quien por cierto en las temporadas anteriores ha utilizado su recta en un 59% de las veces y su slider en un 34.9%, dejando solo un 6% para su cambio. Sin embargo, eso ha cambiado, pues el derecho dominicano ya no quiere ser lo que muchos consideran un “lanzador de dos envíos” sino que estos campos primaverales, los esta usando para desarrollar su cambio, lo cual puede ayudarlo enormemente.

Sus compañeros de equipo han sido claves para Luis, quien me cuenta el mucho apoyo que ha tenido y como esto lo ha ayudado en todo momento:

“Todos, toditos nos damos ánimo, me dan consejos y los que son más viejos me dan ánimo, me dicen que tire para adelante que yo soy bueno y cada uno me da su consejo, me aporta su granito de arena”