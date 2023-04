Los Mets reclamaron vía waiver al dominicano Edwin Uceta

Los Mets de Nueva York eligieron al pitcher derecho dominicano Edwin Uceta de los Piratas de Pittsburgh vía waiver.

Según Anthony DiComo, quien escribe y cubre a los Metropolitanos para MLB.com, SNY y MLB Network reportó la información en Twitter. A Uceta lo enviaron al equipo Triple-A Syracuse del sistema de granjas sucursales en las Ligas Menores.

Sam Coonrod goes to the 60-day IL.