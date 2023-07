Lo que piensa Fernando Tatis Jr. de Shohei Ohtani: «Es la cabra»

Desde que tanto Fernando Tatis Jr. como Shohei Ohtani estallaron su potencial en el beisbol de Grandes Ligas, se ha venido debatiendo cuál de los dos es la cara de la MLB. Evidentemente, ambos forman parte de ese renglón que representa el máximo nivel.

Tatis Jr se dio un baño de humildad al reconocer que no hay otro como Shohei Ohtani, pese a que los fanáticos tienen distintos jugadores favoritos y muchos pueden preferirlo a él sobre el japonés.

Previo al primer juego de la serie de tres juegos entre Los Angels de Anaheim vs Padres de San Diego, se le preguntó el jardinero dominicano sobre que piensa del impacto de Ohtani al juego de beisbol y lo que está haciendo actualmente.

“La cabra (GOAT, acrónimo en Inglés del «mejor de todos los tiempos»). Este tipo es increíble. Se hablará de lo que está haciendo por el béisbol durante los próximos 100 o 200 años” dijo Fernando Tatis Jr., quien se rinde ante los pies del japonés por su talento inigualable hasta el momento.

Fernando Tatis Jr. on Shohei Ohtani:



“The GOAT. This guy is incredible. What he’s doing for baseball is gonna be talked about for the next 100, 200 years.”