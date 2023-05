El impacto positivo de Tatis Jr. en los Padres tras su regreso

Fue el 20 de abril de 2023, cuando tras cumplir un castigo de 80 partidos por violar la política de uso de sustancias en Major League Baseball (MLB), el dominicano Fernando Tatis Jr. regresó a jugar con los Padres de San Diego.

Iban tres semanas de la actual temporada, y la franquicia de California estaba pasando por un irregular momento, con marca entonces de nueve victorias y 11 derrotas, en el cuarto puesto del Oeste en la Liga Nacional.

Pero bastó con que Tatis Jr. regresara oficialmente a los Padres, en su serie como visita contra los Cascabeles de Arizona, para que entrara aire fresco al dugout, y sumado a su cambio de posición, de campocorto a jardinero derecho, las cosas cambiaran para bien en MLB 2023.

Luego de su regreso, el dominicano ha disputado un total de 11 partidos, la mayoría de ellos fuera de San Diego, incluyendo la Mexico Series donde barrieron con Gigantes de San Francisco, y los números son positivos.

Siete partidos ganados, incluyendo una racha de tres victorias seguidas en la última semana, más cuatro derrotas, con un porcentaje de triunfos de .636. Nada mal para explicar la influencia de Tatis Jr. en el presente de Padres en MLB 2023.

San Diego Padres in 2023:



W L PCT

Without Tatis Jr. 9 11 .450

With Tatis Jr. 7 4 .636

TOTAL 16 15 .516 pic.twitter.com/5rPZkO2uXR