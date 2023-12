LIDOM: resultados de la jornada del 04 de diciembre

Este lunes se jugó la jornada 41 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con cuatro encuentros de alto impacto. Doble jornada entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas; Gigante del Cibao ante Leones del Escogido; y finalmente, Tigres del Licey ante Toros del Este.

Estrellas Orientales – Águilas Cibaeñas

Primer Juego: 9-3

Las Estrellas Orientales derrotaron este lunes nueve (9) carreras por tres (3), en una jornada histórica para el Estadio Cibao, donde, por segunda vez en 17 años, se jugó una jornada doble.

El conjunto sideral abrió las acciones en el mismo primer episodio. Anotarían dos más en el segundo para poner la pizarra tres (3) carreras por cero (0). Sin embargo, el conjunto rapaz recortaría distancia en la baja del segundo.

Los verdes volverían a la carga en la parte alta del tercer episodio, para volver a colocar el juego por tres carreras de diferencia. En la alta del quinto los orientales traerían una más y para ese momento el juego se encontraba cinco (5) carreras por una (1).

Por su parte, los amarillos tratarían de regresar al juego por segunda ocasión, pero solo lograron fabricar una rayita. No obstante, las Estrellas Orientales ligarían un rally de cuatro carreras para poner el encuentro nueve (9) carreras por dos (2). Los rapaces anotarían una más en el baja del noveno.

La victoria quedó en manos de Luis Moreno (1-1; 2.31), quien lanzó tres entradas completas de una carrera, dio un boleto y ponchó cuatro.

Por su parte, la derrota fue para Dinelson Lamet (0-1; 8.68), responsable de cuatro carreras, en dos entradas de tres boletos, dos ponches y cinco hits.

Segundo Juego: 1-4

El segundo juego de la doble cartelera se quedó en manos de las Águilas Cibaeñas, quienes abrieron el marcador con dos carreras en la parte baja de la tercera entrada.

Los siderales recortarían distancia en la alta del cuarto, pero los brazos rapaces lograron apretar para mantener la ventaja. En la baja del quinto episodio, los cibaeños se apuntarían una más para poner la pizarra tres (3) carreras por una (1).

No obstante, en la parte baja de la octava entrada, las Águilas Cibaeñas fabricarían una más para poner Cifras definitivas al encuentro: Águilas Cibaeñas 4 – 1 Estrellas Orientales.

Tigres del Licey 1 – Toros del Este 0

En un reñido juego y luego de haber recuperado su confianza tras cuatro derrotas de manera consecutiva, los Tigres del Licey ganaron por tercer juego corrido al derrotar a los Toros del Este.

La única rayita del encuentro llegó en la parte alta del tercer episodio, gracias a un cuadrangular de Ryan Fitzgerald, en un encuentro que se realizó en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

El abridor azul, Stephen Woods lanzó cuatro entradas completas de tres indiscutibles, dos boletos y cuatro ponches ante 17 bateadores para encabezar la blanqueada.

La derrota fue para Paolo Espino (3-2; 1.82). El lanzador de los romanenses tiró seis entradas completas de tres hits, una carrera, un boleto y seis ponches.

Gigantes del Cibao 4 – Leones del Escogido 6

Leones del Escogido lograron su tercera victoria consecutiva ante los Gigantes del Cibao, quienes enlazan una racha de cuatro encuentros corridos con derrota. El conjunto melenudo abrió el marcador con dos carreras en la parte baja de la segunda entrada.

Sin embargo, el conjunto púrpura reaccionó y anotó una en la tercera y tres más en la cuarta para poner el juego cuatro (4) carreras por dos (2). No obstante, los felinos pondrían el empate en la baja de la cuarta.

Los representantes del Escogido se irían arriba en la parte baja de la quinta entrada y pondrían cifras definitivas al encuentro con una más en el séptimo. Gigantes del Cibao 4 – 6 Leones del Escogido.

Resultados LIDOM de la jornada del 4 de diciembre

Estrellas Orientales – Águilas Cibaeñas Primer Juego:

Estrellas Orientales 9

Águilas Cibaeñas: 3

Estrellas Orientales – Águilas Cibaeñas Segundo Juego

Estrellas Orientales: 1

Águilas Cibaeñas: 4

Tigres del Licey 1

Toros del Este 0

Gigantes del Cibao 4

Leones del Escogido 6

Tabla de posiciones LIDOM (al 5 de diciembre)

EQUIPO G P PCT DIF ULT10 CASA RUTA RACHA Estrellas 21 15 .583 – 7-3 9-7 12-8 P1 Gigantes 19 15 .559 1.0 3-7 8-8 11-7 P4 Licey 18 16 .529 2.0 6-4 7-10 11-6 G3 Escogido 18 17 .514 2.5 7-3 7-10 11-7 G3 Toros 15 19 .441 5.0 3-7 7-12 8-7 P2 Águilas 12 21 .364 7.5 4-6 4-14 8-7 G1

RESULTADOS DEL LUNES

Estrellas 9, Águilas, 3

Estrellas 1, Águilas 4

Gigantes 4, Escogido 6

Licey 1, Toros 0

JUEGOS DEL MARTES en LIDOM

Licey vs Gigantes 7:00 pm

Águilas vs Escogido 7:15 pm

Toros vs Estrellas 7:30 pm

JUEGOS DEL MIERCOLES en LIDOM

Escogido vs. Licey 7:30 pm

Gigantes vs. Águilas 7:30 pm