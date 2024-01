Colombia se queda sin los Juegos Panamericanos 2027

Colombia afronta un inesperado contratiempo en el ámbito deportivo, con grandes implicaciones económicas: la pérdida de la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027 en la ciudad de Barranquilla.

Esta controversia, se convierte en la primera gran polémica que enfrenta el Gobierno presidido por Gustavo Petro este 2024.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports (organizador del evento deportivo), envió una carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano Hurtado, para hacer saltar el acuerdo de la sede por los aires.

Recomendamos leer: Barranquilla pierde la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplir contrato

Mediante la misiva, Ilic comunicó que se rescindía el contrato por el incumplimiento del Estado colombiano y anunció que la organización deportiva se reservaba «expresamente su derecho de reclamar todos y cada uno de los daños y cualquier otro derecho y recurso disponible».

El Gobierno todavía no ha tirado la toalla. Según fuentes consultadas por RCN Radio, Petro ha dado la instrucción a su equipo de «hacer todo lo posible para recuperar los Juegos Panamericanos 2027».

Retraso en el pago

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Deporte, aclaró este miércoles en qué consistía el incumplimiento denunciado por Panam Sport.

La organización aseguró, a través de un comunicado, que se había llegado a un acuerdo para abonar ocho millones de dólares por «derecho de organización» y para la «concesión de derechos de medios» en enero.

Sin embargo, en octubre del año pasado, las partes acordaron el pago de cuatro millones antes del 31 de diciembre de 2023, y el resto antes del 31 de enero de 2024. Pero el primero de los dos abonos no se ha llevado a cabo.

«En conversación con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de ocho millones de dólares durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo durante la vigencia 2023», sostiene el comunicado del Ministerio.

Controversia nacional

Lo sucedido ha provocado multitud de reacciones, que han cristalizado en el hecho de que la ministra de Deporte deberá enfrentar al menos dos citaciones a debate de control político para explicar la situación.

El representante de la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció que pedirá que Rodríguez rinda explicaciones en la Comisión Séptima del Congreso sobre «la vergüenza de los Juegos Panamericanos».

El senador Jairo Alberto Castellanos, por su parte, informó de que también citarán a la ministra en el Senado.

Desde la coalición de Gobierno también se han producido duras críticas a la titular de Deportes. Así lo ha hecho el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico: «Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable», decía en la red social X.

Barranquilla no pierde la esperanza

El actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, no pierde la esperanza de que su ciudad acabe conservando la celebración del evento. «He recibido un mensaje directo del presidente Gustavo Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile [Gabriel Boric] para que interceda y poder solventar esto», dijo el regidor en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Char sostuvo que «hubo un impase en Hacienda Pública» y que debieron girarse los cuatro millones, pero no se hizo. «Un trámite, no sé, por demás decirlo, extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa», agregó.

El alcalde también informó que, en una supuesta conversación con Ilic sostenida el martes, le expresó al directivo: «Si el problema era de plata, Barranquilla la ponía toda, que sí la girábamos hoy». El burgomaestre puso así sobre la mesa la importancia del evento para el deporte colombiano, el turismo y el comercio.

Dos años de dudas

La concesión de la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla estaba en duda casi desde el mismo momento en que se conoció, debido a los reiterados incumplimientos económicos.

El último capítulo tuvo lugar en agosto, cuando el presidente de Panam Sports envió otra misiva, en este caso dirigida al entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del COC, donde se les exigía el cumplimiento del contrato para evitar su traslado a otro país.

En comparecencia ante los medios de comunicación, la Ministra de Deportes aseguró que los incumplimientos se han estado produciendo desde el mandato del anterior presidente, Iván Duque, en 2021, cuando comenzaron los retrasos con los compromisos.

Así informó que sí se hizo un abono en 2021, pero que en 2022 no se pagó el montó acordado con Panam Sports. Una cantidad que es la que se debía saldar ahora, según el acuerdo alcanzado en octubre pasado.

La titular de Deportes aseveró que en 2023 no se llegó a realizar el desembolso debido a que no disponía de los recursos suficientes. Sin embargo, aseguró que la intención era hacer el desembolso de las dos cuotas conjuntamente este enero.

De momento, Colombia ha perdido la oportunidad de organizar por segunda vez unos Panamericanos, después de que la ciudad de Cali los acogiera en 1971. Se trata del evento deportivo más importante del continente, que reúne a 41 países que compiten para ganar su plaza en los Juegos Olímpicos cada cuatro años.

Fuente: RT