Lakers campeones del In Season Tournament

Los Ángeles Lakers son el primer equipo campeón del In Season Tournament de la NBA, al vencer en la final a Indiana Pacers con marcador de 123-109, en duelo celebrado en la arena T-Movil, en Las Vegas, Nevada.

La estrella del juego final fue Anthony Davis, quien anotó 41 puntos y 20 rebotes, números que habrían sido los máximos de la temporada si se hubieran contado. Este es el único partido del torneo que no figura en la clasificación ni en las estadísticas de la temporada de la NBA.

Davis también acertó 16 de 24 tiros, dio cinco asistencias y bloqueó cuatro tiros.

«Son un increíble doblete», dijo el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, sobre James y Davis. “Ese uno o dos podrían ser cualquiera de ellos en una noche determinada. Al final del día, saben cómo llevarlo al siguiente nivel cuando todo está en juego”.

Lebron James, de los Lakers, el MVP del primer In Season Tournamet de la NBA

Mientras el comisionado Adam Silver se preparaba para entregarle a LeBron James el trofeo de Jugador Más Valioso del Torneo de Temporada inaugural de la NBA, advirtió que «no viene con una franquicia».

James se inclinó de risa, pero hablaba en serio acerca de querer ser dueño de un equipo de expansión de la NBA en Las Vegas.

Por ahora, el jugador del los Lakers y MVP del In Season Tournament, estará más que conformado con el honor individual y el campeonato del torneo después de anotar 24 puntos y agregar 11 rebotes el sábado por la noche para ayudar a Los Angeles Lakers a vencer a los Indiana Pacers 123-109 en la final.

«Mi entusiasmo por estar aquí después de mi carrera y traer un equipo aquí no ha cambiado», dijo James. “Los aficionados aquí son increíbles. Ya lo tienen todo: el equipo de la WNBA, tienen un equipo de béisbol (Atletismo) próximamente, el equipo de la NFL, el equipo de hockey, la F1 (Fórmula Uno) acaban de llegar. Este es un lugar al que le encantan las grandes atracciones y creo que la NBA será otra gran incorporación a esta ciudad”.

Un trabajo en equipo

Los Ángeles es el primer campeón del torneo de temporada porque los dos cabezas de cartel recibieron mucha ayuda.

Austin Reaves anotó 28 puntos, D’Angelo Russell añadió 13 puntos y Cam Reddish marcó la pauta defensiva al limitar el daño de Tyrese Haliburton de Indiana, quien emergió como una de las caras de este torneo.

Sumó 20 puntos y 11 asistencias contra los Lakers, a menudo pasando a un compañero de equipo en lugar de intentar forzar la acción.

«(Reddish) no anotó mucho (nueve puntos), pero sentí que era uno de los mejores jugadores en la cancha por la forma en que defendió y realmente cambió el juego en ese extremo de la cancha», dijo Reaves.

También por los Pacers, Bennedict Mathurin anotó 20 puntos y Aaron Nesmith anotó 15.

Ganaron la copa y el dinero

Además de llevarse a casa un trofeo, los jugadores de los Lakers con contratos estándar ganaron 500.000 dólares cada uno y los Pacers recibieron 200.000 dólares cada uno. Los jugadores con acuerdos bilaterales se llevan a casa la mitad de esas cantidades.

El torneo y el juego por el título tuvieron una combinación de atmósfera de playoffs de la NBA y torneo de la NCAA, y los Pacers y Lakers jugaron como si sus temporadas estuvieran en juego.

Lakers fueron los locales en Las Vegas

Los Ángeles se convirtió en Las Vegas, donde era esencialmente el equipo local antes de que una multitud llena jugara el domingo como lo había estado aquí antes. La situación fue diferente para los Pacers, que todavía están tratando de demostrar que son un equipo de nivel campeonato.

“Esta noche nos superaron desde el comienzo hasta el final del juego”, dijo Haliburton. “Simplemente no hice el trabajo con los balones sueltos, no reboté, no conseguí suficientes paradas cuando fue necesario. Simplemente nos superaron y es frustrante. Es curioso porque todo el mundo dice que esto tiene la sensación de ser un torneo de la NCAA, pero después de un partido como ese estás sentado en el vestuario diciendo: «La mayoría de nosotros no nos vamos a graduar». Jugamos el lunes”.

Lakers dominaron el juego

Los Lakers lideraron la mayor parte del juego, aunque Indiana se mantuvo a una distancia de ataque hasta que Los Ángeles logró una racha de 15-3 al final del último cuarto para convertir una ventaja de 100-96 en una ventaja de 115-99.

«Nuestros muchachos tuvieron una idea real de lo que significa el escenario elevado», dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle. “Es muy importante tener esta experiencia, sentir la intensidad, sentir el resplandor y el brillo y descubrir lo que significa estar totalmente juntos en un esfuerzo por conquistarlo. Superamos muchos desafíos a lo largo del camino. Este de esta noche fue demasiado empinado”.

Celebridades presentes

Entre los asistentes se encontraban los miembros del Salón de la Fama del baloncesto Julius Erving y Shaquille O’Neal, los miembros del Salón de la Fama del fútbol americano Tim Brown y Shannon Sharpe, la ex estrella del tenis Steffi Graf, el ex campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr., el chef Bobby Flay y el rapero Flavor Flav. Los miembros de las dos veces campeonas Las Vegas Aces, incluida la MVP de las Finales de la WNBA, A’ja Wilson, también observaron.

Los que viene

Pacers: En Detroit el lunes por la noche para abrir una gira de cuatro juegos como visitante.

Los campeones del In Season Tournament, los Lakers: En Dallas el martes por la noche para comenzar un viaje de tres partidos a Texas.