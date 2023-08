La larga lucha de Domingo Germán contra el abuso de alcohol

La fanaticada de los Yankees de Nueva York y del béisbol en general recibió con preocupación el anuncio de la desincorporación temporal del dominicano Domingo Germán por lo que resta de temporada para que éste vaya a terapia hospitalaria contra el abuso de alcohol.

«Es fundamental que Domingo se concentre por completo en atender su salud y bienestar», dijeron los Yankees en un comunicado.

Statement from the New York Yankees: pic.twitter.com/kZhJETdr7x