Julio Urías no abrirá quinto juego por Dodgers contra Gigantes SDLN

Los Dodgers de Los Ángeles cambiaron de último minuto su decisión sobre el pitcher abridor Julio Urías para el quinto juego y definitivo contra los Gigantes de San Francisco.

No, no será el méxicano Julio Urías y en su lugar irá a la lomita Corey Knebel por los Dodgers, según confirmó el club en sus redes sociales.

Julio Urías ganó 20 juegos en la temporada regular

Así, Urías, quien ganó 20 juegos de temporada regular, podría tirar hasta seis entradas viniendo del bullpen, ya que no se ha reportado que sufra alguna lesión y tendría la ventaja de enfrentar a un line up con bateadores zurdos, algo que no hubiera ocurrido sí abría el partido.

Ante Giants, Julio tuvo cinco apaerturas de las que ganó dos, perdío una y tuvo un promedio de 3.38 carreras limpias.

Por su parte, los Dodgers parecen que no harán cambios respecto a los jugadores que iniciaron el cuarto juego de la serie, ya que enfrentan al pitcher derecho Logan Webb, ganador del primer juego de la serie y quien no ha perdido en su estadio durante esta temporada.

Compañeros de Urías lo veían lanzando el Juego 5

El serpentinero Walker Buehler y el jardinero Mookie Betts, dos de las estrellas de la novena californiana, hablaron en la previa sobre la enorme confianza que tenían en el mexicano para sacar adelante el juego más importante del año para los campeones defensores.

"Ha sido divertido verlo ir desde el año pasado a este.

Entonces le dijeron: 'Te usaremos todo el tiempo para lanzar dos o tres entradas' y este año tuvo una temporada completa.

Ha sido genial verlo crecer evolucionando hacia ese rol y no creo que podamos tener más confianza en alguien que la que tenemos en Julio", afirmó Buehler.

"Parece que Julio tiene un alma vieja, pero extraña. Sabes que simplemente se sube al montículo como si hubiera estado allí, lo ha hecho y sabes que tiene tanta confianza en sí mismo que simplemente inspira a todos los demás. Puede que no diga mucho, pero puedes verlo, así que estoy seguro de que tendrá la confianza de que ganaremos un partido", señaló Betts.