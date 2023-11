Juan Soto vuelve por cuarta ocasión a los Premios Bate de Plata

Santo Domingo, RD- El dominicano de grandes ligas y oriundo de la provincia de Bani Juan José Soto Pacheco, realizo un back to back al hacerse ganador por cuarta ocasión consecutiva del premio ‘‘Silver Slugger’’, en esta ocasión con un promedio de .275/.410/.519 en su porcentaje de bateo, porcentaje de embazarse y porcentaje de Slugging, porcentajes estos que le valieron para seguir siendo merecedor de este premio que condecora al mejor bateador de su posición.

Soto continúa demostrando su valor y obteniendo premios de cara a la que los expertos entienden será la negociación del contrato más grande en MLB. Un año por debajo en los encasillados ofensivos y con un equipo de San Diego que a pesar de las altas expectativas no logro ser lo que se esperaba, este premio se presta a hablar muy bien del dominicano y sus aportaciones en el equipo.

Seleccionado por los manager y coaches durante el desarrollo de las mayores, el Premio Bate de plata se otorga al mejor jugador ofensivo de cada posición en la liga. Eso incluye a un utility para cada circuito y a tres jardineros (sin importar su posición exacta).

Y la novedad de este año es que por primera vez se reconocerá el mejor equipo ofensivo perteneciente a cada liga.

Aquí los ganadores de 2023:

Liga Americana:

C: Adley Rutschman, 1B: Yandy Díaz, 2B: Marcus Semien, SS: Corey Seager, 3B: Rafael Devers, OF: Kyle Tucker, OF: Julio Rodríguez, OF: Luis Robert Jr., BD: Shohei Ohtani, UT: Gunnar Henderson.

Equipo: Rangers de Texas

Liga Nacional:

C: William Contreras,1B: Matt Olson, 2B: Luis Arráez, SS: Francisco Lindor, 3B: Austin Riley, OF: Ronald Acuña Jr., OF: Mookie Betts, OF: Juan Soto, BD: Bryce Harper, UT: Cody Bellinger

Equipo: Bravos de Atlanta