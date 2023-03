Juan Soto también lesionado y temen baja para RD en el Clásico

El jardinero de los Padres de San Diego, Juan Soto, no viajó este lunes hacia la Florida con el resto del equipo dominicano que representara el país durante el Clásico Mundial de Béisbol (CMB), que arranca este miércoles 8.

Según el escritor de deportes Kevin Acee, el ganador de la competencia de cuadrangulares del año pasado permanecerá en el campamento de los Padres al menos dos días más, para recibir tratamiento en una de sus pantorrillas.

“Juan Soto no tomó vuelo a Florida con los otros jugadores del equipo dominicano del CMB. Soto se quedará en el campamento durante al menos un par de días para recibir tratamiento en la pantorrilla izquierda. Se mantiene la expectativa de que seguirá jugando en el CMB.”, escribió Acee en Twitter.

Juan Soto did not catch flight to Florida with the other Padres on the Dominican Republic’s WBC team.

Soto is sticking around camp for at least a couple days for treatment on left calf. Expectation remains that he will still play in WBC.