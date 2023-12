David, Manny, Beltré, Beltrán y Abreu inmortales del béisbol latino

Con alegría y mucho color, digno de Coco Bongo, cuna cultural de la República Dominicana, David Ortiz, Manny Ramírez, Adrián Beltré, Bobby Abreu y Carlos Beltrán, entraron a la inmortalidad del béisbol latinoamericano, durante la décima edición del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Los carreras que presentan estos cinco exjugadores latinos merecen estar en el Salón de la Fama del béisbol ubicado en Cooperstown, y de hecho ya Ortiz es parte, con Beltré con mucho chance de integrarse en el próximo ceremonial que se celebrará en el verano del año próximo.

«Manito, no se equivocaron, usted es una leyenda, y nos vemos en Cooperstown el año que viene», le dijo Ortiz a Beltré en el momento que tomó la palabra para el discurso de exaltación.

Beltré, un pelotero que conectó más de tres mil hits en el béisbol de Grandes Ligas, dio un agradecimiento a Rafael Avila (EPD), que fue el hombre que lo llevó al profesionalismo con los Dodgers de Los Angeles.

«Es muy sentimental para mí, sabemos que no está con nosotros y esperamos en DIOS que el esté viendo esto en este momento», expresó Beltré sobre Avila.

La valoración de cada uno de los exaltados es que tiene un significado muy especial el reconocimiento en su idioma, por cosas que hicieron en el mejor béisbol del mundo, junto a otros grandes representantes de la disciplina para Latinoamerica.

“Estoy más que contento, para mí esta exaltación en mi lenguaje, siendo en mi país, estoy muy contento por eso, la verdad es que esto siempre va a estar en mi mente», expresó Beltré.

Ramírez bien recibido

Manny Ramírez recibió cariño y mucho entusiasmo por parte del público presente en la actividad y describió el premio como un gran regalo que Dios le ha dado en su vida.

«El Babalao», así conocen a Ramírez, conformó con «El Big Papi» una de las parejas de bateadores más temida en la historia de MLB.

“Le doy gracias a Dios, por la fuerza y la sabiduría que me ha dado, para seguir adelante», sostuvo Ramírez al momento de dirigirse al público por su exaltación.

Beltrán y Abreu se sienten orgullosos

El boricua Carlos Beltrán y el venezolano Bobby Abreu expresaron el orgullo que sienten al ser parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino y en sus discursos resaltaron las cualidades de los demás exaltados.

«Cuando se es joven y empieza a jugar béisbol, uno no sueña con llegar a esta nivel, uno sueña con la oportunidad de salir adelante, ayudar a su familia, en el primer año de estar en Grandes Ligas, uno lo que quiere es sobrevivir y demostrar sus habilidades, y luego de hacer eso uno se da cuenta de la clase de pelotero que puede ser y gracias a Dios me dio la oportunidad de tener una carrera en este deporte, y de eso me siento agradecido», dijo Beltrán.

El ceremonial del Salón de La Fama del Béisbol Latino será estará en CDN Deportes

República Dominicana podrá disfrutar de todo lo vivido en la ceremonia el próximo 9 de diciembre a través de CDN Deportes.