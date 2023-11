Hal Steinbrenner siente disgusto tras resultado de los Yankees en 2023

Nueva York, Estados Unidos.– El principal propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, hizo saber durante una conferencia vía Zoom el martes que no estaba contento con cómo resultó el 2023 para su equipo.

Los Yankees no llegaron a los playoffs por primera vez desde 2016 y terminaron cuartos en la División Este de la Liga Americana con un récord de 82-80.

“Fue horrible. No logramos nada”, reconoció Steinbrenner. “No ganamos la división, no llegamos a los playoffs. No ganamos una serie en los playoffs y mucho menos un campeonato. Los aficionados no recibieron lo que se merecen, pero a todos nos apasiona esto. Nos estamos dejando la piel. Vamos a hacer todo lo posible para enderezar el rumbo en el 2024. Pero, mal año en el 2023”.

En este sentido, la oficina principal de los Yankees mantuvo recientemente intensas conversaciones en Tampa, Florida, sobre cómo mejorar al equipo. Las reuniones duraron una media de ocho o nueve horas al día, según Steinbrenner. Una cosa que los Yankees necesitan arreglar es su ofensiva, que ocupó el puesto 25 en carreras anotadas en las Grandes Ligas este año. Actualmente están buscando un coach de bateo después de que Sean Casey decidiera volver a laborar como analista de MLB Network.

No llegamos a donde necesitábamos con la producción de carreras. Probablemente fue nuestro mayor problema Hal Steinbrenner, propietario de los Yankees.

Palabras de Aaron Boone tras falta de enseñanza a jugadores de ligas menores

En agosto pasado, el manager Aaron Boone mencionó a la oficina principal que el sistema de granjas del equipo no está enseñando a los jugadores de las ligas menores el arte de tocar la pelota correctamente. De hecho, en las Grandes Ligas, los Yankees ocuparon el puesto 23 con nueve toques de sacrificio. Steinbrenner reconoció que la herramienta ha sido ignorada porque el juego ha cambiado en los últimos 10 años.

“Hace unos años, en las menores, redujimos el trabajo en los toques”, contó Steinbrenner. “Aaron Boone siente que el toque ha vuelto a ser una parte importante del juego. Cree que es importante, así que vamos a empezar de nuevo a nivel de desarrollo de jugadores. Ese es un ejemplo”.

Hemos hablado de muchas cosas sobre lo que estamos haciendo y enseñando a los muchachos. Vamos a tener discusiones serias. Boone va a venir aquí a Tampa en algún momento de la temporada baja y se reunirá con nuestros coordinadores de bateo y pitcheo y converserá sobre eso Aaron Boone, manager de los Yankees.

Los Yankees contrataron a una empresa externa llamada Zelus Analytics para evaluar el funcionamiento de su departamento de analítica. Steinbrenner quiere asegurarse de que el equipo toma las decisiones correctas en el terreno. Zelus trabajará con los Yankees durante toda la temporada.

“Vamos a tomar todo eso de lo que aprendimos y compararlo con lo que hacemos”, dijo Steinberenner. “Podría haber algunas áreas en las que creemos que tenemos que hacer mejor las cosas y cambiar”.

Una cosa que Steinbrenner ha decidido es retener a Boone como manager para el 2024. Steinbrenner habló con muchos de los jugadores actuales, antiguos Yankees como Andy Pettitte y Nick Swisher, y gente de la directiva como Omar Minaya y Brian Sabean, y la conclusión fue unánime.

“Sin dar mi opinión sobre la llamada, todos llegaron a la misma conclusión, que es: Aaron es un buen manager. Debería ser nuestro dirigente en el 2024. Esa fue la primera gran decisión que tuve que tomar”.