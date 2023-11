Gigantes vencen 6-5 a las Águilas y se mantienen en la cima

San Francisco de Macorís.- Carlos Peguero conectó un cuadrangular solitario que rompió un empate a cinco carreras en el octavo episodio y los Gigantes del Cibao derrotaron 6-5 a las Águilas Cibaeñas.

El duelo se celebró la noche de este lunes en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

Fue uno de dos partidos en la continuación del torneo 2023-24 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Los Gigantes obtuvieron su triunfo 18 contra 11 derrotas, afincados en el primer lugar de la justa dedicada a la cronista deportiva, Onfalia Morillo. De su lado, las Águilas vieron descender su registro a 10-17, a dos juegos y medio del cuarto y último puesto clasificatorio, restándoles 23 juegos en el calendario de serie regular.

Guduán se llevó la victoria

La victoria se la llevó el rol de relevo Reymín Guduán (3-0) quien lanzó una entrada y un tercio entre los episodios ocho y nueve, la derrota fue para Mike Morin (0-1) que permitió el tetrabases decisivo.

Luego de que los Gigantes anotaran cinco carreras en la primera entrada, el pitcheo de relevo de las Águilas lanzó seis ceros sucesivos y permitió que la ofensiva amarilla paulatinamente se acercara en el marcador hasta que un sencillo productor de Carlos Paulino empató el marcador a cinco en el octavo episodio, no obstante, Peguero se encargó de poner arriba nuevamente y de manera definitiva a los dueños de casa.

Por los nordestanos abrió el colombiano Luís Patiño, salió sin decisión tras faena de tres episodios en los que no permitió carreras, le conectaron dos hits, dio dos boletos y ponchó a uno. El iniciador amarillo, Dinelson Lamet, tuvo su salida más corta del campeonato tras solo poder realizar un out, permitiendo cinco carreras, con tres hits, dio dos transferencias y no ponchó.

Las carreras

Los Gigantes iniciaron su embestida anotando cinco veces en la primera entrada contra el abridor Lamet.

Diego Hernández pegó sencillo y se estafó la segunda base, pasó a la antesala con elevado al central de Iván Castillo y Kelvin Gutiérrez se encargó de empujarlo con hit al centro; a continuación se llenaron las bases con hit de Ronald Guzmán y boleto a Carlos Franco; una base por bolas a Yoyner Fajardo trajo a Gutiérrez al plato con la tercera carrera, Peguero y John Núñez remolcaron una cada uno con sendos sencillos ante Williams Jeréz, poniendo el partido 5-0.

Las Águilas respondieron

Las Águilas cruzaron el pentágono por primera vez en el cuarto inning contra el derecho Nelson Álvarez. Con uno fuera, Jerar Encarnación se ponchó con un lanzamiento salvaje que se le escapó al receptor y que le permitió llegar a la inicial, luego avanzó a la antesala por doblete de Zoilo Almonte y anotó con rodado por el campocorto conectado por Elehuris Montero, para poner la pizarra 5-1.

En el quinto acto, los aguiluchos picotearon de nuevo cuando Yairo Muñoz pegó un doblete que sacó de juego a Álvarez y a seguidas anotó por sencillo remolcador de Christopher Morel contra el serpentinero entrante Enmanuel Trinidad, en la jugada Morel avanzó hasta la antesala con error en tiro del jardinero C Peguero y luego anotó por lanzamiento salvaje, cerrando el conteo 5-3.

Las Águilas apretaron más el conteo (5-4) al anotar otra carrera en el sexto contra Tyler Ferguson que permitió dobletes de Montero y Coco Montes.

En el octavo, Montero abrió con sencillo frente a Fernando Rodney y fue sustituido por el corredor emergente Yefri Pérez, quien luego de ponche a Juan Lagares se robó la intermedia, C Montes fue ponchado y contra el nuevo lanzador Guduán, el bateador Paulino pegó el sencillo que empató el juego a cinco carreras.

Los lanzadores en el partido Águilas Cibaeñas frente a Gigantes del Cibao

Por los Gigantes, Álvarez (4) relevó una entrada y un tercio de dos carreras; Enmanuel Mejía (5) lanzó dos tercios de entrada tolerando una vuelta; Ferguson (6) permitió una carrera y solo sacó un out; Edgar García (6) dos tercios en blanco; Burch Smith tiró cero en el séptimo; Rodney lanzó dos tercios en el octavo y permitió una carrera, dando paso a Guduán que finalizó el partido.

En el relevo de las Águilas, Jordany Mézquita (2) tuvo presentación de dos ceros; Ramón Rossó (4) lo imitó; Pedro Payano (6) continuó la efectividad de los brazos aguiluchos al no permitir carreras en dos entradas; Morin tiró una entrada y permitió la carrera que definió el choque.

Los mejores a la ofensiva

En la ofensiva de las Águilas, Hernández se fue de 5-2, con un doble; Montero de 4-2, con un doble, una empujada y una anotada; Paulino dio un sencillo y empujó una.

Por los Gigantes, Peguero encabezó con un cuadrangular, sencillo y dos impulsadas; Gutiérrez pegó un sencillo y remolcó una.

Lo que viene

Este martes los Gigantes del Cibao reciben a las Estrellas, desde las 7:00 pm., en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Mientras que las Águilas Cibaeñas viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana.