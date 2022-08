Fernando Tatis Jr.: «Sin darme cuenta tomé un medicamento para tratar lesión que contenía Clostebol»

San Diego, California.- El campocorto dominicano de Los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., admitió a través de un comunicado que dio positivo para Clostebol, una sustancia prohibida. Pero aclaró que, sin darse cuenta, tomó un medicamento para tratar una lesión en la piel que contenía la sustancia.

Dijo que debió haber usado los recursos disponibles para asegurarse de que no hubiera ningún elemento prohibido en lo que ingirió. No obstante, explicó que no pudo hacerlo.

Tatis Jr. expresó estar completamente devastado. Agregó que “no hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo”.

Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todas partes por mi error. No tengo excusa para mi error. Nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo. Fernando Tatís Jr. Campocorto de los Padres de San Diego.

El jugador profesional de béisbol dominicano declaró que se ha realizado innumerables pruebas de drogas a lo largo de su carrera profesional. «Todas han arrojado resultados negativos hasta esta prueba», sostuvo Tatis Jr. en un documento que publicó en su nombre la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas.

Después de apelar inicialmente la suspensión, «me he dado cuenta de que mi error fue la causa de este resultado». Por esta razón, explicó Tatis Jr., decidió comenzar a cumplir la suspensión de inmediato.