El campocorto dominicano de Los Padres de San Diego Fernando Tatis Jr arrojó positivo a esteroides y le espera una suspensión de 80 juegos en la MLB.

Luego de rumores en las redes sociales, pero sin nada confirmado al 100%, se determinó que la MLB llevó a cabo una investigación para determinar si Fernando Tatis Jr arrojó positivo a esteroides. Y si, los informes determinaron que uso Stanozol para mejorar su rendimiento.

El destacado reportero de ESPN Jeff Pasan confirmó la información vía Twitter.

