Fallece el dueño del equipo de los Padres de San Diego

San Diego, USA. –Peter Seidler, dueño del equipo de beisbol de grandes ligas los Padres de San Diego, falleció el jueves, según anunció el equipo. Tenía 63 años.

Seidler había gastado cientos de millones de dólares intentando llevar el esquivo título de la Serie Mundial a San Diego,

Según se informó la causa de su muerte no fue revelada a los medios de comunicación. Seidler, miembro de la tercera generación de la familia O’Malley que fue dueña de los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, había sobrevivido dos veces al cáncer. El club anunció a mediados de septiembre que Seidler se sometió en agosto a un procedimiento médico no revelado y que no volvería a presentarse estos años en el parque.

En 2023, Seidler, incremento de la nómina del equipo a 258 millones de dólares con el objetivo de ser favoritos a ganar la Serie Mundial. Esto no pudo ser, pese al gasto que significó los contratos de Manny Machado y Xander Bogaerts.

Hoy, nuestras oraciones están con la familia de Peter por el fallecimiento de un extraordinario ser humano. Erik Greupner, Director ejecutivo de los Padres

“Peter fue un hombre generoso y bondadoso dedicado a su esposa, hijos y a su equipo de beisbol, por el cual lucho tanto. También consistentemente mostró una gran compasión, especialmente para los menores afortunados”.