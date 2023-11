Equipos desde hoy pueden negociar con Yamamoto

El derecho japonés Yoshinobu Yamamoto ha sido oficialmente colocado en el sistema de posta y los clubes de las Grandes Ligas han sido notificados, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

Contenido relacionado: Los Padres ya tienen nuevo dirigente

Los equipos tienen 45 días, a partir de las 8 a.m. ET del martes, para negociar con el as japonés de 25 años. El período de negociación terminará a las 5 p.m. ET del 4 de enero de 2024. Por lo tanto, pronto sabremos dónde comenzará Yamamoto su carrera en las Mayores.

Sabemos que Shohei Ohtani es el agente libre número 1 de esta temporada muerta, pero Yamamoto podría ser el agente libre más importante de este año. Esto se debe a que muchos jugadores, incluido Ohtani, podrían ver qué tipo de contrato consigue el derecho antes de firmar sus propios acuerdos.

Se espera que Yamamoto firme el contrato más grande de este año para un lanzador abridor, quizás uno muy por encima de los US$200 millones. Por lo tanto, Blake Snell, Jordan Montgomery, Sonny Gray y otros lanzadores abridores en la agencia libre podrían esperar y ver qué base crea Yamamoto para el mercado de abridores de este invierno, escribió Feinsand.

También podría ser prudente para Ohtani esperar y ver qué pasa con Yamamoto, según Ken Rosenthal de The Athletic.

“Perder a Yamamoto, un lanzador de 25 años… podría poner a ciertos equipos en aprietos, mejorando el panorama para Ohtani”, escribió Rosenthal.

Últimamente, se ha vinculado a Yamamoto con un montón de equipos, tales como los Mets, Yankees, Medias Rojas, Dodgers, Cachorros, Filis, Marineros, Rangers, Gigantes, Cardenales, D-backs y Tigres.