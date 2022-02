Equipo de baloncesto Huracanes de Puerto Plata tienen nuevos dueños

Puerto Plata, RD.- Un grupo de prominentes empresarios de Puerto Plata serán los nuevos dueños del equipo de baloncesto Huracanes, que representa la provincia en la conocida Liga Nacional de Baloncesto LNB.

Los inversionistas llegaron a un acuerdo con los dueños saliente para adquirir y operar la franquicia a partir de la temporada 2022.

Los nuevos Huracanes

En tanto, los nuevos dueños son : Hugo Jose Gonzalez, José Daniel Jimenez "Niño", Edgar Martinez, Carlos Rivera "El Men", Orlando Silverio, Freddy Pérez. Así como también Francis Cáceres, Arturo Torres, Anulfo Pascual, Carlos Then, Javier Núñez y el cronista deportivo Julian Suero.

La mayoría de los nuevos propietarios han estado ligados al baloncesto, mientras que otros han apoyado históricamente esta disciplina a través de sus empresas.

En el acuerdo entre las partes primó el deseo de que este equipo permanezca en la ciudad de Puerto Plata. De igual forma continúe siendo un digno representante de toda la costa norte.

Los nuevos dueños de Huracanes darán a conocer en los próximos días los detalles. Al igual que el plan de trabajo para estructurar un equipo competitivo y del cual toda la fanaticada se sienta orgullosa.

Domantas Sabonis se va a los Kings y CJ McCollum a los Pelicans

A 48 horas de que se cierre el mercado de fichajes de la NBA, los equipos apuran estos dos últimos días con varias operaciones de envergadura como las que, según la cadena ESPN, mandarán a Domantas Sabonis a los Sacramento Kings y a CJ McCollum a los New Orleans Pelicans.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, señaló este martes que los Kings recibirán a Domantas Sabonis. También a Jeremy Lamb, Justin Holiday y una segunda elección del draft de 2027.

A cambio, la franquicia de Sacramento (EE.UU.) traspasará a los Indiana Pacers a Tyrese Haliburton (número 12 del draft de 2020), Buddy Hield y Tristan Thompson.

Kings y Pacers no han hecho todavía oficial esta operación. Pero el periódico The Sacramento Bee y el portal The Athletic publicaron la misma información que ESPN.

Por otro lado, CJ McCollum, el gran referente de los Portland Trail Blazers junto a Damian Lillard en los últimos años, se marcha a los New Orleans Pelicans junto a Larry Nance Jr. y Tony Snell.