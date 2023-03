Equipo cubano del Clásico Mundial desata protestas de exiliados

El equipo cubano que participa en el Clásico Mundial de Béisbol llegó a Miami, procedente de Japón, e inmediatamente provocó reacciones de peloteros y de exiliados cubanos.

Cuba disputará las semifinales del Clásico Mundial de béisbol por primera vez desde 2006.

En esta oportunidad, el equipo cubano integra a jugadores residentes en la isla con otros que juegan en Grandes Ligas, como son los casos de Luis Robert y Yoan Moncada, de los Medias Blancas de Chicago, quienes hicieron declaraciones a Univisión 23.

«El exilio cubano no me da ninguna presión. Son personas que van a estar ahí como va a estar todo el público. Para mí el exilio no es ningún problema», dijo Robert.

Mientras que Moncada aseguró que llegó «a jugar pelota», y que sólo buscaba divertirse.

Lo que dice el exilio del equipo cubano

Connotados líderes del exilio también opinaron sobre la presencia del equipo cubano en la capital del sol.

Orlando Gutiérrez-Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Democrática, dijo, en declaraciones a Telemundo 51. “Nuestra protesta y nuestro rechazo a ese régimen que está desgobernando a Cuba y oprimiendo a Cuba y la pelota, la pelota es tan cubana como las palmas”.

Mientras el capitán del equipo cubano Alfredo Despaigne le pidió al exilio cubano que los apoye, Ramón Saúl Sánchez, líder de Movimiento Democracia, dijo que están “haciendo un llamado para que los cubanos vengan con sus letreros de papel pidiendo la liberación de los presos políticos. Las imágenes de los presos, especialmente las niñas y los niños que están presos en estos momentos”.

Mientras que “El Funky”, el rapero cubano que participó en el himno de lucha de la rebelión del 11 de julio «Patria y Vida», aseguró que el juego de Cuba será “transmitido directamente para Cuba y entonces la idea es sabotear entonces el video al ICRT. Y que salgan los cartelones en el televisor cubano de exigiendo el cambio y la libertad de Cuba”.

Los cubanos jugarán el domingo en el LoanDepot Park de la Pequeña Habana en Miami, a las 7 de la noche contra el vencedor entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras que el exilio ha convocado a protestas contra el régimen castrista.

En la otra llave México y Puerto Rico se medirán el viernes, 17 de marzo, y el ganador se medirá en semifinales a Japón.

Los ganadores de ambos grupos disputarán la gran final. Han pasado 17 años desde que Cuba no pasaba a una semifinal, y ahora tienen una nueva oportunidad de llegar a disputar el campeonato.