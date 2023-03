Edwin Díaz recibe malas noticias de su lesión en celebración con Puerto Rico

Puerto Rico venció a República Dominicana y clasificó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2023, pero desafortunadmente el lanzador Edwin Díaz sufrió una lamentable lesión que trae malas noticias para él y también para los Mets de Nueva York.

Tras sacar el último out del juego del miércoles, todos los peloteros boricuas fueron a celebrar. Fue ese el momento de la lesión del cerrador de Puerto Rico que no se pudo retirar caminando y salió con una silla de ruedas.

Según reportó Jeff Passan, Díaz fue diagnosticado el tendón rotuliano de la rodilla derecha durante la celebración de Puerto Rico tras derrotar y eliminar a la República Dominicana. El relevista de los Mets necesitara de una cirugía y una recuperación de aproximadamente ocho meses. En consecuencia, se espera que se pierda la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

New York Mets closer Edwin Díaz tore the patellar tendon in his right knee during the celebration after Puerto Rico’s WBC victory against the Dominican Republic. He will need surgery and is expected to miss the season.