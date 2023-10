Team USA gana la versión 13 del DR Open Amateur de golf

La Romana.- Culminó por todo lo alto la versión número trece del DR Open Amateur de golf este fin de semana, evento que se llevó a cabo del 22 al 27 de octubre, reuniendo a golfistas élite de 20 países en una competición reñida y llena de emociones. El Team USA se proclamó nueva vez como el equipo campeón de la justa celebrada en el complejo Casa de Campo, en los campos The Links, Dye Fore y Teeth Of The Dog.

Durante los tres días de intensas competencias, los más de 200 jugadores demostraron su habilidad, dedicación y pasión por el golf, creando momentos inolvidables. El torneo movilizó a más de 250 extranjeros.

En la ceremonia de clausura, el presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Enrique Valverde, manifestó que este torneo ha sido un verdadero testimonio del espíritu deportivo y la excelencia al compartir durante 5 días en un ambiente de franca camaradería.

“Agradecemos al Ministerio de Turismo, Banreservas y Mastercard por hacer posible la realización de este evento Marca País, así como a todos los participantes por su fidelidad”, afirmó Valverde.

Además de las emocionantes competencias, el torneo también se destacó por su contribución a la responsabilidad social, con iniciativas que beneficiarán a la academia de golf de la Fedogolf.

Entrega de premios

El evento culminó con la entrega de premios a los 48 ganadores individuales, así como la entrega de la “Copa País”, que resultó ganador otra vez el Team USA, reconociendo su habilidad y logros en el campo de golf.

El DR Open Amateur de golf no solo fue una fiesta de golf, sino también una oportunidad para unir a personas de diferentes culturas y tradiciones a través del amor compartido por este apasionante deporte.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a los participantes y entusiastas del golf nuevamente el próximo año, para otra edición igual de emocionante y memorable”, expresó Rafael Canario, director del evento.

Tabla de Ganadores del DR Open golf 2023:

DAMAS B

3er Neto Theresa Richardson (Team Usa) 92

2do Neto Kim Maxey (Team Usa) 100

1er Neto Linita Shih (Team Usa) 101

GROSS Maggie Romero (Usa) 44

DAMAS A

Angela Marte (Rep. Dom) 84

2do Neto Theresa Lymann(Team Usa) 86

1er Neto Miriam Francisco (Rep. Dom) 110

GROSS Ximena Calvente (Argentina) 68

SUPERSENIOR C

3er Neto Jorge Mc Cormack (Team Usa) 79

2do Neto Jose Bravo(Argentina) 86

1er Neto Manuel Lopez (Argentina) 86

GROSS Osvaldo Peredo(Argentina) 31

SUPERSENIOR B

3er Neto Jacinto Rodriguez (Team Usa) 101

2do Neto Michael O’ Sullivan (Team Usa) 105

1er Neto Alfredo Toledo (Argentina) 107

GROSS Alex Carrasco (Team Usa) 75

SUPERSENIOR A

3er Neto Noel Gonzalez (Usa) 94

2do Neto Albin Medina (Usa) 96

1er Neto Diego Pineda (Rep. Dom) 98

GROSS Ej Richardson (Team Usa) 77

CATEGORIA D

3er Neto Victor Cirilo (Team Usa) 64

2do Neto Sixto Caro (Team Usa) 68

1er Neto Leonardo Henriquez (Rep. Dom) 72

GROSS Roberto Cabañas 29

SENIOR C DR Open Golf

3er Neto Andre Wallace (Team Usa) 97

2do Neto Joseph Branco (Team Usa) 100

1er Neto Julio Perez Suarez(P. R.) 102

GROSS Juan Tomas Rodriguez (Team Florida) 57

CATEGORIA C

3er Neto Mario Caba (Team Florida) 92

2do Neto Cristian Almonte (Team Usa) 95

1er Neto Jose Olivero (Rep. Dom) 102

GROSS Thomas Glenn (Rep.Dom) 60

SENIOR B

3er Neto Gabriel Roldan (Argentina) 94

2do Neto Miguel Ferry (Team Florida) 95

1er Neto Albert Nuñez (Team Usa) 102

GROSS Juan Tolentino (Team Usa) 75

CATEGORIA B

3er Neto Jose Sanchez (Team Usa) 94

2do Neto Rodrigo Ospina (USA) 97

1er Neto Ramon Ignacio Rodriguez (Team Florida) 103

GROSS Diego Beato (Team Florida) 87

SENIOR A

3er Neto Walter Lerda (Argentina) 233

2do Neto Luis Escolastico (Rep. Dom) 232

1er Neto Neoves Rodriguez (Rep. Dom) 226

GROSS Guillermo Pluis (Argentina) 234

CATEGORIA A

3er Neto Juan Carlos Pichardo (Rep. Dom) 235

2do Neto Dorian Vargas (Team Usa) 224

1er Neto Cristian Nuñez(Team Usa) 223

GROSS Marcel Olivares (Rep. Dom.) 221

MEJOR OVERALL GROSS STABLEFORD DR Open Golf

Luis Matos (Rep. Dom.) 102*

MEJOR OVERALL NETO STABLEFORD

Edigarbo Garcia Contreras(Rep. Dom.) 111

COPA PAIS

Team Usa 1099

Florida 933

Argentina 926