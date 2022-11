Catar 2022: Irán veta su propio himno, jugadores se niegan a cantarlo

Puedes leer: Biden anima a la selección estadounidense ante su debut en el Mundial

El simple silencio de los jugadores de Irán y la enorme pitada desde la grada de los aficionados iraníes durante el himno pusieron de nuevo sobre la mesa la reivindicación y las protestas que buena parte del país, entre ellos los integrantes de la selección, están haciendo contra su gobierno. Ninguno de los once jugadores cantó la letra del himno en una imagen muy gráfica de la situación de tensión que se vive.

Si en uno de los últimos amistosos los futbolistas decidieron no lucir el escudo en su vestimenta, esta vez protagonizaron un vacío al himno en forma de mutismo. En la grada sí hubo mucho más escándalo. Los aficionados de Irán pitaron su propio himno y muchos de ellos hicieron gestos a la prensa internacional de que no respetaban esos acordes y que no les representaban. También hubo muchos carteles y fotos en los que se pidió libertad y justicia hacia las mujeres.

En las últimas semanas la tensión en torno al Team Melli ha sido elevadísima. Algunas de las estrellas, como Serdar Azmoun, fueron víctima de la represión de parte de la opinión pública por posicionarse abiertamente en contra de las represalias hacia los manifestantes que protestaban por la muerte de la activista Hasti Amiri. Se llegó a poner en duda su presencia en Catar, pero Queiroz, en un claro desafío, acabó llevándolo y dándole un apoyo que muchos aún no respetan al considerarlo un reto al gobierno.

Fuente: AS