Caso Fiordaliza Cofil: ¿Qué dicen las reglas del atletismo sobre hiperandrogenismo?

La baja de Fiordaliza Cofil del equipo dominicano de Atletismo que nos representa en el Campeonnato Mundial en Budapest causó sorpresa y pesar en la afición deportiva nacional. Aunque no representa un castigo para la corredora, su no participación supone una baja sensible para el medallero dominicano, de la que aún se recuerda su aporte en oro en la prueba de 4×400 en el mundial de Eugene en julio 2022.

Además, la salida de Fiordaliza Cofil sorprendió por la causa: hiperandrogenismo. Un término usado para describir la producción excesiva de andrógenos (testosterona) y que, a juicio de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, hoy World Atletics y ente rector del atletismo mundial), puede «modificar su rendimiento» en una categoría femenina.

De allí, surge el debate si es justa la razón para prohibir la participación de Fiordaliza Cofil. Y, aunque la federación internacional trata el caso directamente con la atleta, sus reglas sobre el tema son bastante claras y tienen antecedentes.

¿Qué dice la federación internacional de atletismo sobre el hiperandrogenismo?

La IAAF en 2011 se convirtió es la primera federación deportiva internacional que aprobó adoptar normas y reglamentos que rigen la elegibilidad de mujeres con hiperandrogenismo para competir en competencias femeninas. En consenso con expertos internacionales, federaciones locales y la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional (COI) puso en vigencia en junio de ese año sus reglas sobre el tema, entre las cuales destacan.

– La competencia en atletismo se divide en competencia masculina y femenina. Reconociendo que existe una diferencia en el rendimiento deportivo entre hombres y mujeres de élite. Principalmente por los niveles más altos de hormonas androgénicas en los hombres.

– Una mujer con hiperandrogenismo reconocida legalmente como mujer será elegible para competir en competencias atléticas femeninas. Siempre que tenga niveles de andrógenos por debajo del rango masculino (medido por referencia a los niveles de testosterona en suero. La norma apunta a de 2.5 nanomoles/litro, lo cual aparentemente rebasó Fiordaliza.). O si tiene niveles de andrógenos dentro del rango masculino, también tiene resistencia a los andrógenos. Lo que significa que no obtiene ninguna ventaja competitiva de tales niveles.

– La IAAF designa un grupo de expertos médicos internacionales para revisar los casos que se le remitan en virtud de los reglamentos como panel médico de expertos independientes. Esta hace recomendaciones a la IAAF en tales casos para decidir sobre la elegibilidad de atletas femeninas con hiperandrogenismo.

– El proceso médico reglamentario se llevará a cabo en estricta confidencialidad. Todos los casos serán referidos al panel médico experto en forma anónima.

– Una atleta femenina que rechace, no cumpla o se niegue a cumplir con el proceso de determinación de elegibilidad conforme a las reglamentaciones no será elegible para competir en competencias femeninas.