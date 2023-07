Cambios de estatutos de Confederación del Caribe fue el round final en diferencias entre Vitelio Mejía y Puello Herrera

El anuncio de la reelección de Juan Francisco Puello Herrera en la presidencia de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) vino acompañado de una derrota a largo plazo ya que también se dio a conocer que se trata del período final del respetado profesional al frente del organismo.

Las decisiones anunciadas el jueves tras la asamblea extraordinaria indican una baja significativa en el mando de Puello Herrera ya que se modificaron los estatutos para cambiar el esquema de gobernanza. Será el décimo mandato seguido para el reputado doctor en leyes.

Una nota de prensa emanada de la asamblea da cuenta de “la incorporación de un Consejo Directivo, que sumado a la Asamblea de Presidentes y al Comisionado del Caribe trabajarán en conjunto en todos los temas de su competencia para el bienestar de la CBPC y la Serie del Caribe, así como la creación de una Comisión de Finanzas y Seguimiento Presupuestario”.

Así que el poder dentro de la institución queda dividido en tres poderes y según una fuente al tanto de la situación las jerarquías dentro del gobierno corporativo de la CBPC quedan en el siguiente orden: 1.- La Asamblea de Miembros; 2.- El Consejo de Directores; 3.- El Comisionado de béisbol del Caribe.

Resultados

Pero estos resultados se comenzaron a fraguar en mayo del 2019, cuando se anunció la reelección de Puello para su noveno mandato pero trascendió que la votación fue un empate a dos votos, con la mediación de un acuerdo aceptado por las partes.

Las ligas de República Dominicana, presidida por Vitelio Mejía, y la de México, entonces encabezada por Omar Cañizales, votaron contra Puello Herrera.

Entonces se comenzó a marcar la diferencia de criterios entre Mejía, recién reelecto en Lidom, y su compatriota, también ex titular del circuito dominicano.

Un punto álgido en las relaciones se evidenció durante la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, cuando Vitelio no asistió a una conferencia de prensa convocada por la CBPC y al interrogarse por los periodistas dijo que “yo soy de campo y mis mayores me enseñaron a ir donde me invitan, una invitación de esa naturaleza no se hace 10 minutos antes”.

En la asamblea de este jueves también se agregó la figura del Secretario Ejecutivo, el cual trabajará muy de cerca con el Comisionado y, ante la ausencia de éste, podrá ocupar su cargo, puesto que ocupara el venezolano Antonio José Herrera. Mejía será el primer presidente del Consejo de Directores.

Así las cosas, la asamblea de este jueves fue el round final de un choque de gigantes.