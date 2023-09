Jugador de Serbia pierde un riñón tras lesión sufrida en el Mundial

Borisa Simanic, pívot serbio del Casademont Zaragoza, ha tenido que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en Manila para extirparle un riñón, después de las complicaciones por la lesión que sufrió la pasada semana en un partido en el Mundial, informó la Federación serbia del baloncesto.

«Debido a los cambios de la vitalidad del tejido del riñón, había que extraerle con la intervención quirúrgica todo el riñón. Esperamos después de esta operación un proceso postoperatorio normal«, declaró el médico de la selección serbia, Dragan Radovanovic.

El comunicado recuerda que Borisa Simanic fue operado ya en un hospital de Manila en la noche del 30 al 31 de agosto tras sufrir un codazo en la zona renal en el duelo entre Serbia y Sudán del Sur en el Mundial del Baloncesto.

Una segunda intervención

Aunque en un primer momento parecía que el riñón funcionaba normalmente, los médicos detectaron una serie de complicaciones que obligaron a esta segunda intervención.

La selección de Serbia pasó las dos fases de grupos para entrar en los cuartos de final, y su próximo rival es la selección de Lituania.

Nuni Omot el jugador que provocó la lesión de Simanic fue preguntado sobre el incidente. «Escuché que terminó yendo al hospital. Mis disculpas, no fue mi intención hacer ningún tipo de jugada sucia. Espero que tenga una pronta recuperación. Rezo por él, estará en mis oraciones. No soy un jugador sucio, nunca lo he sido. Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas sinceramente a todos los que están mirando y especialmente al jugador«.

