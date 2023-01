La charla de Emilio Bonifacio con el trofeo de Lidom

El capitan de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, sorprendió a los fanáticos del equipo con un video donde expresaba un gran malestar tras el triunfo 2-1 de los azules ante las Estrellas Orientales en la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Emilio Bonifacio compartió un clip en las redes sociales donde se le ve manejar un automóvil a la vez que comenta la incomodidad que sentía por estar acompañado de alguien que no le gustaba conversar, pese a no haberse visto durante un tiempo, negándose el misterioso copiloto a hablar con él.

«Lo más incómodo de verdad es andar con gente aburrida que no le gusta hablar. Yo hablo con este tipo, tenemos un par de años que no hablamos y le digo hola ¿Cómo tú estás? Y no me dice nada, miren con

quién yo ando aquí», expresó el beisbolista de 37 años.

La seriedad con la que el capitán del equipo azul emitía su mensaje cambió de inmediato cuando dio un giro inesperado a su comentario. Su acompañante secreto se trataba nada más ni nada menos que el trofeo número 23 del Licey, que unas horas antes había llegado a la organización.

El utility ha manifestado en las últimas horas su felicidad por estar en este capítulo de la historia de los Tigres del Licey.

Emilio Bonifacio tuvo un gran desempeño durante la postemporada, donde con 16 carreras anotadas, 13 empujadas y cinco bases robadas