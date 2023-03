Presentan a Trevor Bauer en Japón

Puedes leer: Trevor Bauer suspendido por 2 años de la MLB

La era de Trevor Bauer en Japón comenzó en una conferencia de prensa introductoria, donde se puso una camiseta azul y blanca del Yokohama DeNA BayStars sobre una camisa blanca y una corbata roja.

El ganador del premio Cy Young 2020 está en Japón con un contrato de un año que podría permitirle demostrar su valía y regresar a las Grandes Ligas, donde no pudo encontrar trabajo esta temporada incluso después de que un árbitro redujo su suspensión sin precedentes de 324 juegos por violar la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga.

Fue cortado en enero por los Dodgers de Los Ángeles, que aún le deben 22,5 millones de dólares esta temporada.

Ni un solo reportero japonés le preguntó sobre su suspensión en Estados Unidos o las circunstancias que la rodearon.

Trevor Bauer cuestionó el hecho de que la pregunta sugiriera que fue suspendido de las ligas mayores.

“No creo que eso sea exacto”, dijo sobre la suspensión. “Pero estoy emocionado de estar aquí. Estoy emocionado de lanzar de nuevo. Siempre quise jugar en Japón”.

Luego dijo que la suspensión se trataba técnicamente de problemas de pago, y dijo que se había puesto en contacto con los equipos de las Grandes Ligas para jugar este año. Habría sido elegible, pero no dijo si tenía ofertas.

Bauer fue liberado por los Dodgers tres semanas después de que un árbitro redujera la suspensión impuesta por el comisionado de la MLB, Rob Manfred, de 324 a 194 juegos.

La sanción siguió a una investigación sobre acusaciones de violencia doméstica, que el lanzador ha negado.

Manfred suspendió a Bauer en abril pasado por violar la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga, luego de que una mujer de San Diego dijera que él la golpeó y abusó sexualmente de ella en 2021.

Bauer ha sostenido que no hizo nada malo, diciendo que todo lo que pasó entre él y la mujer fue consensuado. Nunca fue acusado de ningún delito.

Bauer se unió a los Dodgers de su ciudad natal antes de la temporada 2021 y tuvo marca de 8-5 con efectividad de 2.59 en 17 aperturas antes de ser puesto en licencia paga.

Trevor Bauer dijo que su objetivo con los BayStars era ponchar a 200 y mantener la velocidad promedio de su recta en 96 mph; esta última es la razón por la que usará el número 96. Dijo que también está trabajando en un mejor lanzamiento de cambio que llamó «división».

Dijo que esperaba jugar a mediados de abril, unas dos semanas después de que comience la temporada japonesa, y dijo que ha estado entrenando durante el último año y medio.

“He estado haciendo mucho entrenamiento de fuerza y ​​lanzamientos”, dijo. “Realmente no me tomé ningún tiempo libre. Así que he tenido un año y medio de tiempo de desarrollo. Soy más fuerte que nunca. Más poderoso que nunca”.

Yokohama no ha ganado un título en 25 años, y Bauer dijo que ese era su objetivo en el contrato de un año.

“En primer lugar, quiero ayudar a las estrellas a ganar un campeonato”, dijo. “Eso implica lanzar bien. Eso implica ayudar a los compañeros y aprender de ellos. Si tienen preguntas, ya sabes, comparte mi conocimiento con ellos”.

También repitió varias veces sobre su deseo de jugar en Japón, que data de un torneo colegiado en 2009 en el Tokyo Dome.

Dijo que jugar en Japón mientras estaba en UCLA estaba en su mente incluso antes de ganar el Cy Young, y también inmediatamente después.

“El Tokyo Dome se agotó”, dijo. “Nunca había tocado frente a tanta gente, probablemente combinada en mi vida. En los Estados Unidos, los juegos universitarios no son muy importantes, así que veo tanta pasión. ¿Cuántas personas asistieron a un juego universitario en Japón? Realmente me impactó”.

Ha estado practicando con la pelota japonesa, que dijo que era un poco más blanda y con costuras más altas.

“Pero en general se siente como una pelota de béisbol y los lanzamientos se mueven igual. La velocidad es similar. No noto mucha diferencia”.

Se le preguntó sobre su nivel de japonés, que es casi cero.

No sé mucho de nada. Tengo muchas ganas de aprender”, dijo. “Lo primero que necesito aprender son los términos del béisbol”.

Bauer fue un All-Star en 2018 y tuvo marca de 83-69 con efectividad de 3.79 en 10 temporadas para Arizona (2012), Cleveland (2013-19), Cincinnati (2019-20) y los Dodgers. Ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional con Cincinnati durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Fuente: AP