Trevor Bauer suspendido por 2 años de la MLB por agresión sexual

La Major League Baseball suspendió al lanzador de Los Angeles Dodgers Trevor Bauer por 324 juegos, el equivalente a dos temporadas completas y sin pago por violar su política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

"Hoy se nos informó que MLB ha concluido su investigación sobre las denuncias que se han hecho contra Trevor Bauer, y el Comisionado ha emitido su decisión con respecto a la disciplina. La organización de los Dodgers toma muy en serio todas las acusaciones de esta naturaleza y no aprueba ni excusa ningún acto de violencia doméstica o agresión sexual. Hemos cooperado completamente con la investigación de MLB desde que comenzó, y apoyamos completamente la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de MLB, y la aplicación de la Política por parte del Comisionado. Entendemos que Trevor tiene derecho a apelar la decisión del Comisionado. Por lo tanto, no haremos más comentarios hasta que se complete el proceso" reza el comunicado de los Dodgers.

Por su parte, Trevor Bauer anunció que apelará la suspensión.

In the strongest possible terms, I deny committing any violation of the league’s domestic violence & sexual assault policy. I am appealing this action and expect to prevail. As we have throughout this process, my representatives & I respect the confidentiality of the proceedings.

