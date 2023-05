Asociación Béisbol Santo Domingo reconoce personalidades en el inicio de sus torneos municipales Copa Seabord U-6 y U-8

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (Abeprosado) inauguró los torneos de las categorías U-6 y U-8 años, el más nutrido y ambicioso campeonato menor que asociación alguna haya organizado en el país.

Dos mil cuatrocientos infantes en representación de las siete regiones de la Provincia Santo Domingo compiten desde el pasado sábado por la Copa Seabord que se disputa en el certamen que tiene un mes de duración.

Los municipios de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, de Boca Chica, San Luis, Pedro Brand y Guerra iniciaron sus eventos. Están bajo la coordinación de la Asociación de Béisbol que encabeza Cristian Pimentel.

La multitudinaria justa inició con dos inauguraciones, una efectuada la mañana del sábado en el play de la Liga Medina, del sector Vista Hermosa en Santo Domingo Este. La ceremonia oficial que tuvo lugar en la comunidad de Boca Chica.

Pimentel, acompañado de los demás miembros del comité ejecutivo de Abeprosado, lideró ambas inauguraciones. El dirigente estuvo acompañado de connotados deportistas a los que se dedican los torneos.

Entre estos estuvieron los ex grandes ligas Miguel Batista y Quilvio Veras.

Reconocimientos por parte de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo

El torneo de Santo Domingo Este está dedicado al pasado presidente de la Abeprosado, contraalmirante José Merejildo Jiminián y al director de deportes de la Alcaldía de Santo Domingo, Roberto Neris.

Neris y Merejildo Jiminián fueron homenajeados durante la ceremonia de apertura, en la que simultáneamente realizaron el lanzamiento de la primera bola. Los catchers de honor fueron Veras y Batista, en tanto que como bateadores actuaron Manny Lopez, asistente del ministro de Deportes Francisco Camacho y Augusto Martinez, presidente de la Unión Deportiva de Santo Domingo.

En Boca Chica, la Asociación de Béisbol tuvo a bien reconocer la trayectoria de dos hijos meritorios de la comunidad . Estos fueron el mayor general del Ejército Julio César Hernández Olivero y el fallecido Juan Alberto Ozoria.

Pimentel elogió la trayectoria de los cuatro homenajeados. Reconoció el rol desempeñado indistintamente para contribuir con el desarrollo de la niñez y la juventud en sus demarcaciones.

«Hoy estamos reconociendo las trayectorias de hombres que han sido vitales en el avance que ha tenido el deporte en nuestra provincia, en cada municipio. Hombres como Hernández Olivero, Merejildo Jiminián y Neris, que todavía siguen desempeñando un rol activo en pro del bienestar deportivo, social y cultural de toda la provincia Santo Domingo, y de Juan Alberto Ozoria, que ya ocupa un lugar en la morada del Señor, por todo lo que hizo en favor del deporte en su amada Boca Chica», expresó Pimentel.

El torneo se jugará los fines de semana

En relación a los torneos municipales, Pimentel manifestó que se jugará todos los fines de semana.

Estos eventos se escogerá la selección que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de esas divisiones.

Durante la apertura en Vista Hermosa, además de Pimentel hablaron el representante del Ministro de Deportes, Manny López; Augusto Martinez y Miguel Batista. También Quilvio Veras, Comisionado Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas; Narciso Medina, presidente de la liga que lleva su nombre. Así como los homenajeados Merejildo Jiminián y Neris.

Todos coincidieron en resaltar la iniciativa de la recién juramentada directiva de la Asociación de Béisbol, de rescatar la disciplina con la celebración de torneos desde las divisiones inferiores, así como a los padres por el masivo apoyo brindado a sus hijos.

Prioridad para los estudios

Veras y Batista no desaprovecharon la ocasión y su primera exhortación, a jugadores y padres, es que den prioridad a los estudios por sobre todas las cosas, y luego dediquen tiempo a una actividad noble y sana como la práctica deportiva.

En ese mismo tenor se pronunció el general Hernández Olivero, mientras pronunciaba las palabras de agradecimiento, por la dedicatoria a su persona del torneo de Boca Chica.

«Donde hay tantos niños, aunque usted no lo quiera, tienen que salirle las palabras. En el día de hoy puede que estemos frente a la materia prima de lo que pudiera ser el beisbol de este municipio en los próximos 15 años y que bueno que los padres se hayan animado a enviarlos a este torneo. A los padres que están en las grandas, les digo que no pierdan esta oportunidad, recuerden que donde estamos, casi la mitad de los habitantes de Boca Chica son gentes que han llegado desde otros lugares, incluyendo del extranjero, que son bien recibidos, pero como vienen buenos, también vienen malos. Y si uno se preocupa por mantener a sus hijos por el buen camino, no hay forma de que mañana tengamos ciudadanos bien formados».

Y agregó: «A los niños les digo, mientras ustedes se mantengan en el camino de lo bueno, en el camino de los estudios, del deporte, de la cosa sería, serán grandes hombres en el mañana. Si se van por el camino que parece bueno y fácil, nunca van a disfrutar lo que puedan conseguir. siempre recuerden estas palabras».

Estas competiciones de la Asociación de Béisbol de la provincia Santo Domingo contará con 2,400 jugadores

Durante la inauguración en Boca Chica, Cristian Pimentel informó que en el torneo en su conjunto participan 2,400 jugadores. Estos representarán 150 ligas.

Así tendrán la oportunidad de integrar la selección municipal, provincial y luego la de la provincia que competirá en el Torneo Nacional».

De su lado, Pedro Guzmán manifestó que en la versión de Boca China participan niños de 28 ligas deportivas. Guzmán es el presidente de la Delegación de Béisbol Fedom, filial Boca Chica y coordinador del torneo.