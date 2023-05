Alfonso Soriano construye casas para familias necesitadas en RD

Alfonso Soriano tuvo una importante carrera en la MLB, la cual comenzó con los Yankees de Nueva York. Pero ahora que ya está retirado del juego, decidió dedicar su tiempo y dinero a construir casas para familias de bajos recursos de República Dominicana, una labor que realiza desde hace más de cinco años.

El ex jardinero dio la exclusiva al periodista Héctor Gómez, quien publicó un video en su cuenta de Twitter, donde se lo ve entregando una de las casas que construyó a una mujer. Soriano dijo estar «agradecido por poder poner una sonrisa en su cara».

7-time MLB All-Star Alfonso Soriano continues to do humanitarian work in his hometown in DR. Soriano has built some houses for people in need.@z101digital pic.twitter.com/wQMabVANXt