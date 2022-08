Alexander Ogando: “se siente espectacular ser el rey de los 200M”

Puedes leer: Alexander Ogando avanza a la final de los 200 metros en Oregon

El velocista Alexander Ogando, quien se ha adueñado de las marcas nacionales de los 200 metros planos, se siente orgulloso de los logros alcanzados con 22 años de edad.

“Me siento como un rey”, manifestó Ogando, con una gran sonrisa, al referirse a las marcas nacionales que ha establecido carrera tras carrera desde abril en los 200 metros planos.

“Se siente súper espectacular ser el rey de los 200 metros, es una emoción que te inspira a seguir dando más y sirviendo de ejemplo para otros jóvenes”, dijo el medallista olímpico, de plata, y mundialista, de oro, en la prueba de relevo 4×400 metros mixtos.

Durante el Mundial de Atletismo en Oregon, el nativo de San Juan de la Maguana rompió en dos ocasiones la marca nacional; registrando 20.01 segundos en la ronda preliminar, dejando detrás los 20.03 que alcanzó en el Meeting de París, en semis tuvo un tiempo de 19.91.

En la final, Alexander Ogando corrió para 19.93, lo que le valió para culminar quinto de la prueba mundialista.

“Estoy súper orgulloso de poder correr duro y poner mi marca por debajo de los 20 segundos. Fue emocionante correr ese tiempo y espero seguir bajando y rompiendo todos los récords que vengan”, expresó Alexander Ogando.

Sobre su experiencia en Oregón, indicó que fue emocionante correr contra los mejores del mundo, en donde señaló que “lo entregué todo y corrí duro”.

“No me sentí impactado de estar en la final pero sí orgulloso por lo que he alcanzado y me falta por hacer. Solo tengo 22 años y apenas es mi primer Mundial y pude obtener buenos resultados, gracias a los consejos de mi entrenador”, agregó el discípulo de Félix Sánchez.

Alexander señaló que haber salido de San Juan de la Maguana a convertirse en una figura mundialista es “salir de un campo, crecer y ver cómo la gente se queda maravillado al ver lo logrado en cuatro años”.

En la presente temporada, además de Oregón y París, ocupó el primer lugar en P-T-S meeting 2022, x-bionic sphere, Šamorín, con marca de 20.25, así como en el Capeonato Iberamericano de Atletismo en La Nucia, España, donde registró 20.27. Además fue campeón en el Steve Scott Invitational, Anteater Stadium, Irvine, California, con 20.07.

“Llegó la pampara”, concluyó Ogando, quien siempre sorprende a los aficionados de atletismo con sus colores de pelo.

Por: David Hernández