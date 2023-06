Albert Pujols será asistente especial del comisionado de la MLB

Albert Pujols sigue generando logros dentro y fuera de la línea de cal. Esta vez, el comisionado de la Major League Baseball, Rob Manfred, anunció que el dominicano será asistente especial para relaciones con jugadores y asuntos en República Dominicana.

Como parte de su función, Pujols consultará con MLB sobre una variedad de temas. Incluidos las relaciones con los jugadores y cuestiones relacionadas con los vínculos entre la MLB y los jugadores dominicanos. Como parte de su nuevo papel, Pujols también será analista en MLB Network.

After a 22-year career, Albert Pujols is joining the league office as a Special Assistant to the Commissioner.



Welcome, Albert! pic.twitter.com/RHWgZNSCO8