A pesar de las altas y bajas, Juan Soto ha colocado buenos números en 2023

San Francisco, RD. -Ya el otoño comenzó. Eso significa que el dominicano Juan José Soto está luciendo su mejor forma al bate.

“Me gustaría que hubiera un mes más”, expresó el cañonero del martes, luego de conectar un par de jonrones en el triunfo de los Padres sobre los Gigantes por 4-0 en el Oracle Park. “Se trata de octubre”.

No, los Padres aún no están matemáticamente eliminados. Los dos bambinazos de Soto los mantuvieron con vida y además dejaron fuera de la contienda oficialmente a sus rivales de San Francisco.

Pero los Padres están pendiendo de un hilo. Tienen que ganar todos los juegos que les quedan y ligar por otros resultados. Con eso en cuenta, parece que Soto está destinado a perderse el escenario de octubre que tanto disfruta.

Ésta no ha sido la temporada preferida para el dominicano. Ni cerca. Empezó el año lento y luego fue superando varias dificultades con el pasar de la campaña. Lidió con los efectos de una lesión en un dedo que le afectó la forma de hacer swing – pero jugó con eso.

“Ha sido una montaña rusa”, expresó Soto. “Comencé lento y luego me encendí. Luego me volví a enfriar, me encendí de nuevo y así. Es béisbol. Así es como va esto. Tienes que salir a batallar a diario”.

Los dos cuadrangulares de Soto fueron sus números 34 y 35 de la temporada – imponiendo un récord personal. Sus 17 partidos con dos bambinazos o más lo igualaron en el tercer lugar de todos los tiempos antes de cumplir 25 años, siendo superado únicamente por Eddie Mathews (19) y Hal Trosky (18).

Pero por muy regular que se sienta Soto sobre esta temporada, el dominicano batea .276/.410/.524 con 35 vuelacercas y 108 empujadas, encabezando las Mayores además con 128 bases por bolas.

Además, Soto está encaminado a disputar los 162 partidos de una temporada por primera vez en su carrera. De alguna manera, ha ido incrementando su nivel con el pasar del año.

“Eso significa que he estado haciendo un buen trabajo manteniendo mi cuerpo – mis ejercicios, tratamientos, todo”, señaló. “Me siento muy bien. Creo que he estado haciendo las cosas de la manera correcta”.